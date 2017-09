Les "Escape Game" envahissent la Côte d'Or et la Saône-et-Loire

Une heure enfermés dans une salle avec pour seul objectif d'en sortir. L'Escape Game est un jeu collectif très tendance en ce moment en Bourgogne. Où en trouver ? Réponse ici !

Trouverez-vous la clé de l'énigme ?

Résoudre des énigmes en équipe pour sortir d'une pièce dans laquelle on est enfermés, c'est à faire absolument en famille ou entre ami depuis cet été à Saint-Marcel, juste à côté de Chalon-sur-Saône. Une expérience hors du commun crée en Saône et Loire par Delphine et Thomas cet été. Timing Room Escape Game nous plonge en 1827 à la recherche de la première photographie de l'histoire de Nicéphore Niépce. Mais, entre nous, on ne risque pas de rester enfermer ?

Thomas créateur de la Timing Room Escape Game de Chalon-sur-Saône Copier

Escape Game en Côte-d'Or

Le phénomène Escape Game c'est aussi à DIjon au 221B Baker Street pour résoudre des énigmes aux côtés de la célèbre aventurière Irène Adler des aventures de Sherlock Holmes

Autre adresse, celle de l'IndiceCret à Dijon où vous serez des enquêteurs sur les plus grandes scènes de spectacle et de théâtre de l'Histoire. Tragédie antique, boulevard du crime, Shakespeare, Brecht, Camus Ionesco ... Sortirez-vous des coulisses ?

Et enfin, rendez-vous aussi à Arcanium dans le quartier de la Toison d'Or pour vous balader dans le temps. Grâce à la machine du professeur Kairos vous choisissez entre 2286 et 1692, pour résoudre des énigmes temporelles et toujours en équipe.