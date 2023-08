Les étoiles à porter de main au planétarium Orionis de Douai

Pas besoin d'être millionnaire pour observer l'espace comme si on y était ! A Douai, le planétarium Orionis a ouvert ses portes en mai dernier, et il tourne déjà à plein régime : en moyenne 300 visiteurs chaque jour.

Le coeur d'Orionis, c'est sa salle immersive. Un dôme de 15 mètres de diamètre, avec 130 fauteuils inclinés pour profiter d'une plongée ultra-réaliste à 360 degrés dans le cosmos. "Les gens oublient la technique, ils oublient la salle. On est comme dans une capsule spatiale. On a vraiment l'impression que c'est de la 3D. Parfois, les enfants tendent même leurs mains pour essayer d'attraper les blocs des anneaux de Saturne. C'est magique", se réjouit Didier Schreiner, le directeur du planétarium.

Donner les clefs de lecture du ciel

Et après une séance d'1 heures 30, "on ne verra plus le ciel de la même manière !", affirme Malek. "J'ai appris qu'on avait découvert plus de 5000 exoplanètes ! C'est vraiment intéressant et très pédagogique".

La pédagogie, c'est ce qui motive Didier Schreiner : "La science peut être ardue, mais c'est comme tous les domaines. Ça peut aussi être debout dans son jardin, les mains dans les poches, et contempler les étoiles".

A chaque séance, Didier Schreiner et ses collègues donnent aux spectateurs les clefs de lecture du ciel, et ils espèrent bien que cela éveillera leur curiosité : "Si après leur visite, les spectateurs vont dans leur jardin et se disent "ah oui, on m'a expliqué ça, je sais que ce point-là c'est Saturne...", ça peut faire naître des vocations !".

A l'occasion de la Nuit des étoiles, Orionis organise les 11 et 12 août un événement sur le thème des "poussières célestes". Le programme est à retrouver sur la page Facebook du planétarium . L'entrée est gratuite pour tous.