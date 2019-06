Les Eurockéennes de Belfort en pleins préparatifs

Territoire de Belfort, France

Chaque année, à la même époque, c'est le même ballet d'engins de chantier, la même petite musique de bip bip des chariots élévateurs. La presqu'île du Malsaucy est en pleine transformation pour accueillir la soixantaine d'artistes et les quelque 130 mille festivaliers attendus encore cette année pour la 31ème édition du festival. Le chantier est toujours très impressionnant. Le site se transforme avec le montage des scènes, des chapiteaux, du camping également. Tout doit être prêt pour les premiers concerts le jeudi 4 juillet 2019.

"C'est comme construire la 2ème ville du département" - Romu, responsable de la régie technique des Eurocks

Romu est le responsable de la régie technique des Eurocks "Il faut installer les réseaux d'eau, d'électricité, faire l'aménagement des bungalows, des scènes, l'éclairage, enfin un peu tout. Comme dans une ville, on va faire de l'assainissement, monter des toilettes, la signalétique. En gros, en 4 semaines, avec en plus le camping, on va monter l'équivalent de la 2ème ville du département (soit 30 mille personnes par jour)".

La grande scène (60 m de long, 25 de large et de hauteur pour un poids de 150 tonnes) est déjà montée "Elle est déjà en place, parce que comme elle revenait d'un concert de Paul Mac Cartney à Lyon, plutôt que de la refaire passer par l'Alsace son port d'attache, on l'a transférée directement chez nous. Elle est presque finie". Nouveauté cette année, la régie située d'habitude en haut de la colline est déplacée sur le côté, ce qui offrira un meilleur confort visuel aux festivaliers.

. © Radio France - Hervé Blanchard

Le camping aussi se prépare

Autre chantier en cours, celui du camping qui devrait accueillir de 12 à 15 mille festivaliers. C'est Mathieu qui est aux commandes "On monte une petite ville, des toilettes, des douches, des kilomètres et des kilomètres de torsadés pour éclairer tout ça. Faut aussi que ce se soit sécurisé, que ce ne soit pas un moulin, que l'on ne puisse pas entrer de partout".

2 mille panneaux de signalisation

Et pour ne pas se perdre pour aller sur le site des Eurockénnes de Belfort, ou sur place, la signalétique est évidemment très importante. Olivier en est le responsable "On commence à mettre les panneaux, mais surtout là on les prépare, on voit ce qu'il y a à refabriquer parce que chaque année, il y a des pertes, de la casse et même du vol. La signalétique des Eurocks, on la trouve depuis tous les itinéraires de délestage de circulation, sur site, au camping, sur les parkings et aussi les buvettes, etc .. En tout, on a environ 2 mille panneaux".

Environ 2 mille panneaux sont installés pour assurer la signalétique des Eurockéennes de Belfort © Radio France - Hervé Blanchard

Le site du Malsaucy prend donc petit à petit ses airs d'Eurockéennes. Il reste 10 jours aux équipes pour le livrer sur son 31 !! La presqu'île sera elle fermée au public à partir du samedi 29 juin 2019.

