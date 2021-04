Le festival des Eurockéennes de Belfort encore annulé en 2021

Les organisateurs des Eurockéennes de Belfort ont pris leur décision la mort dans l'âme. Pour la deuxième année consécutive, il n'y aura pas de festival du 1er au 4 juillet prochain sur la presqu'île du Malsaucy. L'épidémie toujours galopante de Covid 19 et les contraintes qui pesaient sur les festivals de l'été en plein air étaient trop fortes. Encore une fois, l'esprit du festival ne pouvait pas être respecté dans les conditions dictées le 17 février dernier par Roselyne Bachelot. Ce jour là, la ministre de la Cuture avait imposé aux organisateurs une jauge maximale de 5 000 spectateurs pour ces grands rassemblements estivaux avec des spectateurs assis et à distance. Cette contrainte n'a pas été levée depuis.

Nous sommes les sacrifiés du message envoyé par le président de la République - Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes

" On a bien vu que ce carcan allait être très difficile à tenir rien que pour l'esprit d'un festival qui est d'abord un lieu d'interaction. Nous sommes les sacrifiés du message lancé par le président de la République. Ce message qui est envoyé, c'est de dire à la jeunesse : cet été, le rendez-vous que vous attendez n'aura pas lieu" explique Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes. Le festival devait notamment accueillir le groupe britannique Muse en tête d'affiche et concert de clôture.

2021, bis repetita

L'édition 2020 avait déjà été annulée à cause de la crise sanitaire, on était alors en pleine première vague. Les Eurockéennes s'ajoutent à la liste des gros festivals musicaux de l'été déjà annulés en raison de la crise sanitaire et de restrictions rédhibitoires. Art Rock (Saint Brieuc), Main Square (Arras), Solidays ou encore Hellfest n'auront pas lieu non plus comme en 2020. Le public des "Eurocks", sondé début mars (plus de 21.000 réponses), avait rejeté à 72 % l'idée d'assister aux concerts en étant assis. C'est aussi par respect pour eux que les organisateurs ont pris la décision d'annuler.

