Les Eurockéennes de Belfort reviennent pour une date en novembre dans un lieu insolite

Des Eurockéennes en automne, c'est déjà inhabituel. Des Eurockéennes 100% électro aussi. Mais des Eurockéennes dans un hangar, encore plus ! Le 20 novembre, de 22h à 4h du matin, quatre DJs se relaieront dans l'immense hall technique du festival, à Sermamagny.

Bob Sinclar, Bakermat, Salut c'est cool et Paloma Colombe

L'affiche est alléchante : Bob Sinclar, Bakermat, Salut c'est Cool et Paloma Colombe mixeront dans ce lieu de 14.000 mètres carrés, dont 10.000 appartiennent au festival. Un dancefloor de 1850 mètres carrés sera mis en place.

En parallèle, un restaurant éphémère prendra aussi ses quartiers, dirigé par un ancien candidat de Top Chef, le cuisinier Guillaume Sanchez.

L'espace pourra accueillir jusqu'à 3.000 personnes. "Si on en a 1500, on sera déjà contents, 2.000 ce serait top" confie Jean-Paul Roland, le directeur du festival.

Un lieu particulier

Pour le moment, le hangar n'est pas aménagé. Et cela représentera d'ailleurs un défi important, en particulier au niveau du son, tant l'espace est grand et vide. "Bien entendu, ce n'est pas une halle qui est au départ destinée à ça. Il y a d'ailleurs une grande réflexion actuellement avec les électro-acousticiens et l'équipe technique pour pouvoir avoir le meilleur son. Mais je crois que l'on est en phase avec la musique électro, dont l'esprit est aussi d'habiter des lieux urbains ou industriels" détaille le directeur. Pour pouvoir habiller les lieux, le festival va faire appel à l'entreprise Art Point M, déjà présente sur le festival cet été, et spécialisée sur l'aménagement et le décor d'espaces destinés à de l'événementiel.

À l'été 2021, une version miniature des Eurockéennes s'était déroulée sur la presqu'île du Malsaucy, rebaptisé "Les Eurockéennes en Résidence secondaire". "C'était déjà un défi pour nous, et nous avons eu beaucoup de retours positifs dessus" poursuit le directeur. "C'est ça qui nous a donné de l'ardeur pour réactiver une proposition qui, à mon avis, manque un peu dans la région : un rendez-vous électro généraliste ouvert à tous". L'événement surfe d'ailleurs sur la tendance de cet été puisqu'il est nommé "La Résidence Secondaire automnale". Budget total du festival : environ 200.000 euros.

Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes. © Radio France - Xavier Ponroy

Plusieurs tarifs

La billetterie ouvrira le vendredi 15 octobre à 16h, sur le site du festival et dans le réseau France Billets-FNAC. Les 500 premières places seront à 29 euros, les autres à 39 euros. Le concert combiné au repas coûtera 89 euros. Pour le restaurant, seules des réservations par nombres pairs seront acceptées.

Les portes ouvriront à 19h30 pour ceux qui accéderont au restaurant, à 21h30 pour tout le monde. Des foodtrucks seront aussi sur place.