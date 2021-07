Les Eurockéennes de Belfort s'adaptent aux nouvelles contraintes sanitaires

Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, qui obligent les lieux culturels à imposer un pass sanitaire à leurs spectateurs, les Eurockéennes de Belfort annoncent ce mardi à France Bleu Belfort Montbéliard que la jauge du festival qui doit se tenir en format réduit, va pouvoir être revue à la hausse. Baptisée "Résidence Secondaire", la nouvelle formule doit accueillir sur l’île du Malsaucy 1000 personnes chaque jour entre le 20 et le 24 juillet. Le pass sanitaire permettra aux organisateurs d'accueillir plus de monde que prévu. En revanche, les spectateurs devront bel et bien présenter un pass sanitaire, obligeant les organisateurs à s'adapter en urgence.

Une organisation de dernière minute

L'annonce du pass sanitaire a obligé le directeur du Festival a réunir ses équipes en urgence explique Jean-Paul Roland : "Fort heureusement, il y a des choses qui nous ont un peu aidé. La rumeur était de plus en plus forte depuis une semaine donc on avait commencé à s'y préparer. En plus, ce pass sanitaire on avait étudié ça depuis la fin de l'année dernière. Ce n'est pas quelque chose qu'on va découvrir, mais bien entendu à J-7 avec un jour férié et un week-end c'est malgré tout un tour de force". Les organisateurs vont ainsi recruter 10 personnes en plus pour s'assurer du respect du pass sanitaire. Des tests antigéniques seront proposés à l'entrée pour ceux qui auraient oublié de le faire

Des billets remboursables pour ceux qui refusent le pass sanitaire

L'organisation a donc alerté ses festivaliers des nouvelles contraintes : dès le 21 juillet, il faudra présenter un certificat vaccinal, ou un Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h. Un remboursement sera proposé à ceux qui le souhaitent jusqu'à jeudi midi.

Des billets remis à la vente

Le directeur du festival précise que de nouveaux billets seront remis à la vente, en fonction de ceux qui auront décidé de se faire rembourser, mais également parce que la jauge va être revu à la hausse. "Avec la mise en place du pass sanitaire, nous ne sommes plus tenus à respecter la jauge des 1000 personnes et allons pouvoir accueillir entre 100 à 200 personnes de plus chaque jour" explique Jean-Paul Roland, directeur du festival.