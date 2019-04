Les derniers noms des Eurockéennes de Belfort dévoilés

Belfort, France

Le festival aura lieu cette année du 4 au 7 juillet sur la presqu'île du Malsaucy. On connait désormais les 54 artistes qui vont faire vibrer les quatre scènes du Malsaucy pour la 31ème édition des Eurockéennes de Belfort. Aprés Jain, NTM, Christine and the Queens, Nekfeu ou encore Petit Biscuit dont la venue avait déjà été annoncée, les derniers noms ont été dévoilés ce vendredi au cinéma Pathé de Belfort.

Le hip hop prend racine

Les représentants de la scène le hip hop seront encore très présents cette année. Les noms de Roméo Elvis, Nekfeu, Petit Biscuit avaient déjà été dévoilés. Rich the Kid et Georgio notamment s'ajoutent à la liste. " Les festivals pourraient faire des programmations 100 % hip hop et faire du monde. Le hip hop francophone en particulier envahit les plateformes" indique Jean-Paul Roland, directeur du festival.

The Smashing Pumpkins en bouquet final

Quelques poids lourds de la scène rock seront aussi rendez-vous. Le groupe Mass Hystéria déjà présent en 2013 fera son retour.

Le groupe Mass Hystéria avait déjà électrisé les Eurocks en 2013 © Maxppp - Hugo Marie

Les Smashing Pumpkins seront, eux, sur la grande scène en clôture du festival. C'est la troisième fois que le groupe américain rock alternatif originaire de Chicago se produira au Malsaucy. Il remplacera Prodigy forfait suite au décès de son leader.

Les Eurockéennes en mode stand up

Stars du stand up, le comédien Malik Bentala se produira sous le chapiteau le vendredi soir. Le Comte de Boudebarbala lui succédera le samedi. " Le chapiteau nous donne un environnement plus propice à des artistes qui ont l'habitude de jouer dans des salles noires avec des gens assis. Malik Bentala et le Comte de Bouderbala, qui l'avait déjà fait chez nous, ont accepté le défi. L'idée, c'est d'ouvrir le soir avec de la poilade. Quand on leur a montré l'affiche, on a remarqué qu'ils connaissaient beaucoup d'artistes comme NTM par exemple " explique Jean-Paul Roland.

Malik Bentalla sera sous le chapiteau des Eurockéennes de Belfort le vendredi 5 juillet - Eurockéennes

"Il reste une dizaine de noms d'artistes à dévoiler. Ce ne sera pas des têtes d'affiche mais des découvertes" indique Kem Lalot, programmateur du festival. La billetterie est ouverte dans les principaux points de vente. L'édition précédente avait attiré plus de 135 000 festivaliers.

Les coups de coeur des nouvelles têtes d’affiches

Vous trouverez ici l'ensemble de la programmation des Eurockéennes 2018.