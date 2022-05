Les Eurockéennes en résidence secondaire avec Djibril Cissé aux platines

C'est une date à cocher pour tous les fans de dance floor. Après les Eurockéennes qui feront leur grand retour du 30 juin au 3 juillet au Malsaucy, les organisateurs vont remettre le couvert à la rentrée. Une grande soirée électro est programmée le samedi 24 septembre dans la grande halle de Sermamagny dans le cadre des Eurockéennes en résidence secondaire.

3 500 spectateurs dans une boîte de nuit géante

Ce soir là, il y aura du beau monde aux platines pour faire danser les 3 500 spectateurs attendus comme l'an dernier. A l’affiche : les hits incontournable de Kungs (DJ toulonnais), Vladimir Cauchemar, Mila Dietrich et un invité surprise : l'ex footballeur international Djibril Cissé qui semble aussi à l'aise balle au pied qu'aux platines. " C'est un de nos mécènes qui nous a appelé en nous disant qu'il était ami avec Cissé et qu'il serait surement intéressé. C'est lui qui nous a appelé en nous disant qu'il voulait absolument faire la prochaine résidence secondaire. On a écouté ce qu'il faisait. Il a le même style que lorsqu'il était sur les terrains, c'est à dire percutant et généreux", explique Jean-Paul Rolland, le directeur des Eurockéennes, fan de foot et forcément ravi d'accueillir l'ex attaquant vedette d'Auxerre et de Liverpool.

Réservations à partir de ce jeudi 18h

Rendez-vous le samedi 24 septembre de 22h à 4h du matin dans la grande halle de Sermamagny. La billetterie pour cette deuxième soirée dance floor ouvre ce jeudi soir 18h sur le site internet des Eurockéennes. L'an dernier, 3 500 spectateurs avaient assisté à la première de cet événement avec notamment Bob Sinclar ou encore les français de "Salut c'est cool".