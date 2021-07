Les Eurockéennes en "résidence secondaire nous embarquent avec 30 artistes dans un voyage musical et culinaire

Skipe The Use, The Inspector Cluzo , Yelle ou encore L'Impératrice sont au programme de ces Eurockéennes de Belfort, du 20 au 24 juillet sur la presqu'île de Malsaucy.

Ne dîtes pas à Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes que cette nouvelle édition est un mini-festival. Les organisateurs ont décider de proposer un nouveau projet, toujours sur la presqu'île de Malsaucy, près de Belfort. Ce projet, "en résidence secondaire", est un festival de cinq jours, avec une trentaine de groupes de musique sur scène, mais aussi avec des grands chefs aux manettes d'un vrai restaurant champêtre. Un événement sur la thématique du voyage.

L'événement accueillera 30 artistes dont 14 femmes. "On a essayé de respecter au mieux la parité cette année", précise l'un des organisateurs. Les artistes dont 18 français, se produiront sur deux scènes. Parmi eux, vous pourrez retrouver des têtes d'affiche à l'instar de Skip The Use, The Inspector Cluzo accompagné du cuisinier Philippe Etchebest à la batterie, Yelle, Vladimir Cauchemar, L'Impératrice, Etienne de Crecy ou la sensation pop Catastrophe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une place sera également donnée à de nombreux artistes étrangers venus d'Afrique ou encore du Moyen-Orient. Les programmateurs ont "repéré des groupes étrangers déjà sur le sol français" et "beaucoup d'artistes on été rapidement enthousiatses pour venir". Ainsi vous pourrez découvrir ou redécouvrir la chanteuse et actrice israélienne Liraz, le rappeur Suisse Di-Meh ou encore les Congolais de Fulu Miziki. Ce groupe de percussions effectuera ainsi sa première scène européenne chez nous, sur la presqu'île de Malsaucy. Les DJ set seront assurés par les Français Fakear, La Fraicheur, Sims, Billx ou encore la suédoise Eyrah ou la Palestinienne Samà Abdulhadi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un restaurant pour 150 convives

La gastronomie a trouvé sa place dans cette nouvelle édition. Un vrai restaurant, installé sur le site, fera voyager les papilles de 150 convives, chaque soir. Les organisateurs ont réussi à y attirer neufs grands chefs cuisiniers français et étrangers dont les deux Bocuse d'Or Michel Roth et François Adamski. Le doubien de l'émission Top Chef sur M6, Mathias Marc sera également aux fourneaux. Outre ce restaurant, huit food trucks seront installés sur le site pour faire découvrir les cuisines du monde.

Le lieu de l'événement légèrement déplacé

L'évènement doit faire avec le contexte sanitaire. Ainsi, seuls 1 000 personnes auront accès au site chaque jour, de 18 h à minuit. Pas besoin ainsi de pass sanitaire. Les concerts pourront avoir lieu debout avec un port du masque obligatoire. Le site, lui a dû être réduit. Contrairement aux années passées, les festivités se dérouleront sur 8 000 mètres carrés, et du côté de l'étang de la Véronne, dans "un sous-bois. L'une des deux scènes se trouvera d'ailleurs sur l'eau", précise Jean-Paul Roland. Avec cette nouvelle organisation, cela permettra aux visiteurs de profiter de la presqu'île et de la plage durant la journée.

Face à ces changements, un effort a été fait sur les prix des billets. Ils seront accessibles à partir de 10 euros la journée pour les moins de 19 ans et à 25 euros pour les plein tarif, et 65 euros, si vous voulez votre table au restaurant. Il n'y aura pas pour plusieurs jours. Les réservations seront ouvertes vendredi 2 juillet à 17 heures, uniquement en ligne.