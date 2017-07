Les Eurockéennes finies, il faut remettre en état le site du Malsaucy

Après quatre jours de festival, le site du Malsaucy doit être remis en état le plus vite possible. Une entreprise difficile après le passage de plus de 130 000 festivaliers. Démontage des scènes, nettoyage du site et gazonnage sont au programme.

Pendant plusieurs jours, c'est la course pour remettre en état le site du Malsaucy. La plage et ses alentours doivent être impeccable le plus tôt possible pour accueillir de nouveaux les touristes et les habitants des environs.

Le dernier concert de cette 29e édition des Eurockéennes n'est même pas terminé que déjà, les techniciens démontent les scènes. Seule opération possible alors que les portes du festival sont encore ouvertes. En une nuit, Kevin Bernard, technicien éclairagiste, n'a pas chômé : "La Grande Scène jouait encore qu'on était déjà en train de démonter la Loggia, où le concert venait de se terminer. On a tout démonté avant d'aller donner un coup de main à La Grande Scène, où il y avait beaucoup de travail."

Les camions défilent au lendemain des Eurockéennes © Radio France - Simon Cardona

Réouverture du site prévue pour le 14 juillet

Au petit matin, une cinquantaine de personnes ramassent, entreposent et trient tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Un travail de fourmi après la venue de plus de 130 000 festivaliers. C'est la deuxième année que Christian nettoie le site du Malsaucy : "Il y a une quantité de mégots à ramasser. C'est la même chose pour les bouchons d'oreilles, les capsules..."

Après le nettoyage du site, il faudra réengazonner plusieurs dizaines de mètres carrés. Puis réinstaller le minigolf et les locaux enlevés par mesure de sécurité. Sauf imprévu, la réouverture du site est prévue pour vendredi 14 juillet.