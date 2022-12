Les évènements de la Côte d'Azur que vous allez vivre avec France Bleu Azur en 2023

Janvier 2023

Le 1er salon du Bien-Être d'Isola 2000 (14 et 15 janvier 2023)

Découvrez toutes les activités bien-être désormais disponibles dans la station de ski azuréenne. Spa, massages, randonnées bien-être...

Emission spéciale sur France Bleu Azur en direct d'Isola 2000 le samedi 14 janvier 2023 de 11h à 12h.

La 11ème Edition des Chefs au sommets d'Auron (du 14 au 19 janvier 2023)

Un grand rendez-vous avec la gastronomie dans la vallée de la Haute Tinée. Evènement animé par de nombreux chefs de cuisine et pâtisserie.

En ouverture Grand diner de gala "La balade en sous bois".

Emission spéciale sur France Bleu Azur en direct d'Auron pour le barbecue géant du dimanche 15 janvier de 11h à 12h.

Le 91eme Rallye Automobile de Monte-Carlo (du 16 au 22 janvier 2023)

Encore une fois en 2023, le Rallye Automobile Monte-Carlo , manche inaugurale du Championnat du Monde FIA des Rallyes 2023 (WRC), va largement arpenter les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et la principauté de Monaco. Le parcours a quand même été modifié de 50% par rapport à celui de l’édition 2022.

Vous suivrez, au fil des épreuves l'équipe de France Bleu Azur dans le camping-car de passage par la Bollène-Vésubie, le Col de Turini, La Cabanette, Puget-Théniers, Roure, Roubion, Beuil, Briançonnet, Entrevaux et Monaco.

Emissions spéciales sur France Bleu Azur du mercredi 18 au vendredi 20 janvier 2023 de 18h30 à 19h, le samedi 21 janvier 2023 de 14h à 19h (aussi sur France Bleu Provence) et le dimanche 22 janvier 2023 de 10h à 13h sur France Bleu Azur.

Le MIDEM de Cannes (du 19 au 21 janvier 2023)

Le Midem , rendez-vous incontournable de l’industrie musicale, devient le MIDƐM+ : un festival augmenté, expérientiel et collaboratif qui place la musique au cœur des défis de demain. Avec des concerts, des showcases et des masterclasses autour d’un marché professionnel.

France Bleu Azur vous offre vos places pour les concerts de Jean-Michel Jarre (il présente à Cannes son nouvel album Oxymore, mixé en audio 360 dans les studios de Radio France), Hyphen Hyphen, LE pianiste français du moment Sofiane Pamart et le Dj anglais Fatboy Slim. Les concerts sont prévus vendredi 20 et samedi 21 janvier 18h30 et 20h30 au Grand Auditorium du Palais des Festivals de Cannes.

Février 2023

Le festival de la chanson de San Remo (du 7 au 11 février 2023)

25 artistes seront en compétition dont 3 qui se seront qualifiés via Sanremo Giovani. Amadeus sera en charge de la sélection, de la direction artistique et de la présentation pour la 4ème année consécutive. Il a déclaré que la qualité des chansons serait le critère déterminant pour la sélection. Le potentiel du titre et le caractère radio-friendly entreront également en ligne de compte.

Lors des deux premières soirées, seule la presse accréditée votera. Le jeudi, le jury démoscopique et le télévote seront décisifs, à hauteur de 50 % chacun. Enfin, le vendredi et le samedi, les 3 collèges de votants auront un rôle à jouer puisqu’ils écriront chacun un tiers du résultat.

Pour la soirée des reprises qui aura lieu le vendredi soir, toutes les chansons parues dans les années 60 à 90 pourront être choisies. Il sera même possible de s’adjoindre les services de l’interprète original. Par contre, il ne sera plus autorisé de chanter en solo comme en 2022.

Enfin, concernant la participation au concours Eurovision, les artistes sélectionnés à Sanremo devront, préalablement à la compétition, indiquer si ils accepteront de représenter leur pays en Mai 2023.

Emissions spéciales sur France Bleu Azur avec Adrien Mangano qui est dans les coulisses du festival du 7 au 12 février 2023.

Le Carnaval de Nice (du 10 au 26 février 2023)

C'est la 150ème édition du carnaval le plus célèbre du monde ! Avec une grande parade du 150ème anniversaire, un défilé avec une dramaturgie inédite ! Il est composé des acteurs du Carnaval : le roi, la reine et quelques chars carnavalesques et fleuris, des grosses têtes, les danseurs et musiciens…et d’autres surprises ! A vivre en direct le samedi 11 février 2023 de 14h à 16h sur France Bleu Azur et France Bleu Provence.

Durant 2 semaines, Nice vit au rythme du Carnaval avec un village du Carnaval (entrée gratuite) sur la coulée verte de Nice avec de nombreuses animations et le studio de France Bleu Azur pour de nombreuses émissions en direct.

Le programme complet du Carnaval de Nice 2023 est ICI

La Fête du Citron de Menton (du 11 au 26 février 2023)

La Fête du Citron® à Menton attire chaque année plus de 200 000 visiteurs. Pendant plus de 15 jours, venez vivre les Corsos des fruits d’or et Corsos nocturnes vitaminés (parades de chars composés d’agrumes et animées par des groupes), admirer l’exposition de motifs d’agrumes dans les jardins Biovès, sans oublier de visiter le Salon de l’Artisanat et le Festival des Orchidées aux senteurs inoubliables. Venez découvrir ce monde fantastique et évoluez au rythme d’un événement tout simplement inoubliable.

La Fête du Citron® a été reconnue par le ministère de la Culture et inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2019.

Emissions spéciales de France Bleu Azur, en direct de Menton, le vendredi 17 février de 16h à 19h et le samedi 18 février de 10h à 12h.

Le Festival International des Jeux de Cannes (du 24 au 26 février 2023)

La 36e édition évolue en un véritable village ludique et devient payante (les festivaliers âgés de 16 ans et + devront s’acquitter d’un droit d’entrée de 10€ la journée). Avec les activités au sein du Palais des Festivals et aussi à l’extérieur des murs sur le Parvis et la Plage avec de nouveaux espaces d’animations, d’expositions et de tournois pour une expérience unique !

En intérieur, 2 nouveaux espaces d’exposition rejoignent les actuels, soit un total de 24 000 m² de stands :

En extérieur, tout est nouveau avec des structures sur la plage et le parvis abriteront des espaces tout public où vous pourrez retrouver les dernières nouveautés des exposants, best-seller et tournois, un coin food trucks au centre du village disponible tout au long de la journée, un espace de restauration couvert et des animations ludiques et musicales qui ne manqueront pas de rythmer votre visite. Le soir venu, une immense structure abritera les Nuits du OFF sur la Plage du Palais des Festivals pour des protonights toujours plus riches.

Vivez l'ambiance et découvrez les jeux du moment lors des émissions spéciales de France Bleu Azur le vendredi 24 février 2023 de 16h à 19h, le samedi 25 février 2023 de 10h à 12h et le dimanche 26 février 2023 de 10h à 12h.

Avril 2023

Le Festival Envie d'Ailleurs de Mouans-Sartoux (du 1er au 3 avril 2023)

Toutes les déclinaisons du slow travel, des voyages écologiques et durables pour personnes valides ou en situation de handicap. L’objectif est de mettre en avant une nouvelle façon de voyager : à pieds, à vélo, en kayak, en van aménagé, en échange de maison….. le tout à travers des rencontres, des tables rondes, des conférences, des projections de films, des ateliers et des stands. Nous souhaitons regrouper et fédérer la communauté de voyageurs, de sportifs outdoor et de gens de la région Sud autour d’un projet afin de mettre en avant les lieux de proximité et favoriser l’ouverture au monde.

Emission spéciale de France Bleu Azur en direct de Mouans Sartoux le samedi 1er avril 2023 de 11h à midi.

Le salon ID-WEEK-END de Nice (du 31 mars au 2 avril 2023)

La 3ème édition du salon iD WEEK-END se déroulera encore sur le Port de Nice ! Vous y retrouverez des 100ène d'idées pour des week-end dans les Alpes-Maritimes et le Var mais aussi ailleurs en France et à l'étranger.

Baroudeurs ou spécialistes du farniente, chercheurs invétérés de la nouveauté touristique, amateurs de vacances sportives à la montagne ou de cocooning en famille à la campagne : vous trouverez votre iD WEEK-END !

Mai 2023

Le ePrix de Monaco, épreuve du championnat du monde de Formule E FIA (samedi 6 mai 2023)

Depuis 2015 les voiture de formule 1 électrique s'élancent sur le circuit de Monaco. Après avoir été organisé en 2015, 2017, 2019, 2021 et 2022, Le Monaco E-Prix devient un rendez-vous annuel du Championnat du Monde ABB Formula E à la suite de la validation en juin 2021 du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

La saison 2022/2023 marque l’arrivée de la troisième itération de ces monoplaces : la Gen3 !

Ayant tiré les enseignements de ces 8 années de courses électriques, un véhicule de 350Kw (470ch) capable d’atteindre les 320km/h vient d’être produit. Par rapport à la première génération, ce nouveau modèle est 75% plus puissant et possède une vitesse de pointe plus élevée de 95km/h !

La No Finish Line de Nice (du 10 au 14 mai 2023)

Le principe est simple et accessible à tous ! Il suffit de venir courir ou marcher sur un circuit sécurisé d'environ 1 km et ouvert 24 heures sur 24 , pendant 5 jours et 4 nuits.

À l'issue de la No Finish Line, les kilomètres parcourus par l'ensemble des participants sont comptabilisés et 1€ est versé par kilomètre parcouru pour des projets en faveur des enfants. Cet engagement est possible grâce aux sponsors, aux inscriptions, aux donateurs, aux équipes ou individuels versant 1€ par km.

Les participants peuvent venir arpenter le circuit lorsqu'ils le désirent : 98 heures en continu, plusieurs fois par jour, la nuit, entre chien et loup, aux aurores. Ils peuvent réaliser quelques kilomètres ou tenter d'accomplir un record personnel ou collectif.

L'originalité du concept est que cette manifestation est vraiment ouverte à tous et laisse une grande liberté dans le choix des moments de participation.

‍Il est possible de venir courir ou marcher seul , en famille , entre amis , entre collègues ou confrères, avec son animal de compagnie mais il est tout aussi possible de constituer des équipes d'entreprises , de clubs sportifs , d'associations , d'écoles...

Retrouvez l'équipe de l'émission "100% Aiglon et 100% Sport" depuis le village de la No Finish Line du mercredi 10 au vendredi 12 mai de 18h à 19h.

La 76ème édition du festival de Cannes (du 16 au 27 mai 2023)

Rendez-vous sur la Croisette pour continuer d’écrire ensemble cette si belle histoire d’amoureux du 7 art. Découvrez les films en compétition, les stars présentes à Cannes, les animations gratuites pour vivre l'évènement lors des émissions spéciales de France Bleu Azur.

Les Festivals de l'été 2023

Le Broc Festival au Broc (1er et 2 juillet 2023)

Dans le cadre du théâtre de verdure rénové du Broc, le festival de musique revient, en partenariat avec France Bleu Azur. La programmation commence à être dévoilée. Avec (déjà) le nom de Charlie Winston et les billets à tarif préférentiel mis en vente.

Jazz à Juan à Juan-Les-Pins (juillet 2023)

Depuis les années 60, un festival de jazz réuni les amateurs de ce style de musique ainsi que les artistes de renom. Tout se déroule dans la pinède de Gould de Juan-les-Pins. La programmation 2023 n'est pas encore dévoilée.

Les concerts de l'Allianz Riviera

L'artiste certifié Diamant, The Weeknd, se produira à l’Allianz Riviera pour un concert exceptionnel le samedi 22 juillet et le dimanche 23 juillet 2023 dans le cadre de sa tournée After Hours til Dawn.

La tournée française #Nevermore2023 de Mylène Farmer passera à l’Allianz Riviera. Pour le 8ème show de sa carrière Mylène Farmer se produira à Nice le samedi 29 juillet 2023 (il reste quelques places ICI )

Nice Jazz Festival à Nice (du 17 au 21 juillet 2023)

La programmation 2023 n'est pas encore dévoilée.

Les plages électroniques de Cannes (du 4 au 6 aout 2023)

Après une édition 2022 record et sold-out, la plus grande beach party de France reviens pour une 16ème édition avec 3 jours de fête les pieds dans l’eau, 15h de musique non-stop, 7 scènes pour une programmation dévoilée en décembre 2022 : DJ Snake (l’artiste français le plus streamé au monde), Armin van Buuren (l’artiste néerlandais élu 5 fois de "Meilleur DJ du Monde", le rappeur belge Hamza sera présent à Cannes, Lomepal également ainsi que le rappeur breton Lujipeka.

Septembre 2023

La coupe du monde de Rugby France 2023 à Nice

Nice et son stade font partie des hôtes de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023. France 2023 a officialisé le calendrier de la compétition sur la Côte d'Azur :

- Pays de Galles - Vainqueur du tournoi de qualification final (Samedi 16 septembre 2023)

- Angleterre - Japon (Dimanche 17 septembre 2023)

- Italie – Amérique 1 (Mercredi 20 septembre 2023)

- Ecosse – Asie/Pacifique 1 (Dimanche 24 septembre 2023)

Ces 4 rencontres se dérouleront dans le cadre des phases de poules et les dernières équipes seront connues en fonction des différentes phases de qualification d’ici septembre 2023.