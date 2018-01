Cette semaine, ça sort en Côte-d'Or du côté de Dijon et de Châtillon-sur-Seine. Trois spectacles pour rire, chanter et faire passer un bon moment avec vos petits enfants.

Concert à la Maison-Phare

Ce jeudi 18 janvier, le québécois Simon Goldin vient chanter à la Maison-Phare de Dijon. Ses chansons sont drôles, poétiques et parlent de notre petite vie à tous.

Infos pratiques :

Gratuit

Concert à 20h

Comment s'habillent nos p'tiots ?

Toute cette semaine jusqu'au vendredi 19 janvier, vous allez voir le spectacle "Tout d'abord" de la compagnie Manie à la salle Kiki de Montparnasse de Châtillon-sur-Seine. C'est destiné aux enfants entre 1 et 6 ans. Comment les p'tiots s'habillent ? On tire sur les manches, on met de la sauce tomate partout, on enfile le truc à l'envers ... C'est une vraie aventure !

"Tout d'abord", le spectacle de la compagnie Manie © Getty

Infos pratiques :

Durée : 25 min

De 1 an à 6 ans

De 1 an à 6 ans Mercredi 17/01/2018 à 9h30 et 10h45

Jeudi 18/01/2018 à 9h30 et 10h45

Vendredi 19/01/2018 à 9h30 et 10h45

Jeudi 18/01/2018 à 9h30 et 10h45 Vendredi 19/01/2018 à 9h30 et 10h45 Salle Kiki de Montparnasse : Tel. 03 80 91 39 51

Les chevaliers du fiel au Zénith

Ils débarquent sur la scène du Zénith de Dijon ce mercredi 17 janvier pour une soirée 100% sport d'hiver et "Noël d'Enfer". C'est encore mieux qu'à la radio ...

Infos pratiques :

"Noël d'enfer", mercredi 17 janvier au Zénith de Dijon

Les Chevaliers du Fiel c'est tous les jours à 8h45 et 16h45 sur France Bleu Bourgogne