Les expositions de l'été au Pays basque, classique et contemporain, l’embarras du choix

Pays Basque, France

Il y a les expositions "populaires", celles qui drainent du monde.

Est ce que ce sera le cas de Biarritz ? L'espace Bellevue accueille "Rêves d'ailleurs". Un ensemble de chef d’œuvres du musée d'Ixelles, LE musée de Bruxelles. "Rêves d'ailleurs" débute le 29 juin pour s'achever le 4 août. Vous y verrez des peintres célèbres, par exemple, Courbet, Magritte mais aussi une pléiade d'artistes flamands, remarquables, mais peu connus des français.

L'exposition ne durera que cinq semaines seulement en raison du sommet du G7 organisé fin août.

Rêves d'ailleurs au Bellevue de Biarritz -

Willy Schlobach - 1906 -

Hyppolyte Daeye - 1923 -

Biarritz surfe sur la peinture belge et Bayonne sur le basque Balenciaga

Mais ce n'est pas le seul événement culturel sur la côte basque. Bayonne expose au DIDAM les robes de Balenciaga jusqu'au 8 septembre. Exposition gratuite qui permet de redécouvrir l'un des très grands maîtres de la haute couture.

L'une des œuvres de Balenciaga au DIDAM de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Balenciaga au DIDAM de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Trois artistes contemporains s'approprient "le terrain de je(u)" à Anglet

A Anglet, ce sont trois artistes de la "figuration libre" Ben, Combas et Parant, qui sont invités. Pour cette exposition à la villa Beatrix Enea, le service culturel de la ville leur a proposé de jouer ensemble sur "le terrain de je". Car c'est LA différence d'Anglet par rapport aux autres communes de la côte insiste Liane Béobide. Pour Liane Béobide, la directrice culture de la villa Béatrix Enea, "c'est le luxe et le privilège d'Anglet. Les artistes invités ont produit cette exposition. Ici, on ne ce contente pas seulement d'exposer des tableaux d'autres musées durant l'été". Cette particularité fonctionne : chaque été, la villa attire de 8 à 10 000 visiteurs.

Liane Béobide, directrice de la culture à la villa Béatrix Enea Copier

Ici, on est maître d'oeuvre, on crée et on travaille ensemble — Liane Béobide

Combas, Parant et Ben se sont déplacés dans la villa Beatrix Enea. Ils ont travaillé ensemble. Liane Beobide raconte, émue, comment sur un coup de tête le sêtois Combas a voulu peindre un zamaltzain souletin (l(homme cheval des mascarades souletines). Le résultat est splendide (3 mètres de haut sur 1 mètre de largeur).

Les zamalzain de Combas © Radio France - Jacques Pons

Anglet, jeux de l'égo

Lydia Scappini, responsable du pôle arts visuels d'Anglet et commissaire de l'exposition Copier

Sur ce terrain de jeu, les trois artistes qui incarnent trois générations différentes de la "figuration libre" se sont lancés des défis. Parent débutant la confection d'un cadre, Ben et Comas complétant l'oeuvre. Le résultat est unique, inédit. Plus loin, Ben peint un cadre en noir sur lequel figure des cercles blancs "j'ai les boul(l)es" ci-dessous. Combas et Parant complètent les cercles par des digressions textuelles. Mais Parant va au delà des formes imposées par Ben en sortant du cercle.

Une oeuvre artistique et poétique à six mains © Radio France - Jacques Pons

L'exposition de Ben, Combas et Parent, intitulée "terrain de je" est à voir gratuitement jusqu'au 2 novembre.

Les mots de Ben © Radio France - Jacques Pons

Jeu quatre mains, celles de Parent et Combas © Radio France - Jacques Pons

A Urrugne, on focalise sur la photo

A coté de ces "grosses" expositions, Urrugne tente et réussi depuis 2014 à marquer sa différence estivale. La "petite" commune (10 000 habitants) s'est spécialisée dans la photographie haut de gamme.

Les plus grands photographes sont passés dans les 80 mètres carrés de la salle Posta. Liste impressionnante : Depardon en 2014, Salgado en 2015, Cartier-Bresson en 2016, Doisneau en 2017, Pavlosky et Dieuzaide en 2018.

Pour exposer les plus grands, un simple coup de fil et de la patience

C'est ce que l'on comprend en écoutant le responsable culture et communication d'Urrugne. A entendre Damien Boyer, on a l’impression que monter des expositions des plus grands photographes de la planète c'est aussi simple qu'un coup de fil !

Damien Boyer, responsable culture et communication à la mairie d'Urrugne Copier

Une photo de Jacques Henri Lartigue (années 20) -

Donc cette année, excusez du peu, Urrugne invite le plus grand des maîtres de l'argentique, Jacques Henri Lartigue et la photographe (locale mais grande voyageuse) Catherine Henriette dans la salle Posta (sur la place de la mairie).

Si la première des expositions avait attiré 3000 personnes, depuis, la jauge est à 5000 visiteurs chaque été. Un résultat étonnant malgré les 20 000 euros (pas plus) du budget culture de la commune.

Isabelle Ragozin, adjointe au maire en charge de la culture à Urrugne Copier

Isabelle Ragozin et Damien Boyer préparent l'expsosition Lartigue et Henriette à Urrugne © Radio France - Jacques Pons

Résidences d'artistes à Hendaye

A Hendaye, Nekatoenea joue à fond la carte de l'art contemporain. A deux pas du château d'Abadia, dans le domaine, des artistes sont en résidence et travaillent durant plusieurs mois. Leur travail est à découvrir sur place (voir le site internet).

On expose aussi à Saint Jean de Luz

A Saint Jean de Luz, on dénombre trois expositions cet été. "Bazterrak" (en français, les alentours), des photos de Patxi Laskarai à la Rotonde, du 21 juin au 14 juillet. Il y a aussi, "Dendora Hartan" (en français : en ces temps là) jusqu'au 18 août à la villa Ducontenia. Enfin, les peintures de Christiane Giraud "la poésie de la forme" à la rotonde du 20 juillet au 11 août.

Exposition estivale à Saint Jean de Luz -