C'est le 2 juin 2018 que le musée de la Romanité dessiné par l'architecte Elizabeth de Portzamparc ouvrira ses portes au public. Le jardin qui le jouxte vient d'être présenté. Il sera ouvert à tous les Nîmois et permettra de découvrir une partie des vestiges de l'ancien rempart romain.

Le jardin fera le lien entre le parvis des arènes toutes proches, le musée des cultures taurines et la rue de la République. D'une surface de 3.400 mètres carrés, il accueillera 37 arbres, 513 arbustes et plus de 3.000 plantes vivaces.

Un jardin public, botanique et archéologique. Grâce à lui, le visiteur pourra découvrir les grandes époques de l'histoire de Nîmes.

"Par exemple sur la période gauloise, on va retrouver des céréales, le chêne. À la période romaine, on a le laurier, le châtaigner, le cyprès que le Romain importe. À la période post-romaine, les croisés reviennent avec des arbres fruitiers."

Alexandre Belle, directeur de l'agence 2Portzamparc

Le jardin intègre des vestiges du rempart romain © Radio France - Sylvie Duchesne

Ce sont les vestiges du rempart romain conservés dans ce jardin qui constituent le fil d'Ariane du parcours proposé aux visiteurs. C'est d'ailleurs sur son tracé qu'est construit le musée. L'entrée principale est placée dans son prolongement. Il vient d’être rénové et fera partie intégrante du nouveau jardin.

Le jardin : une porte d'entrée au musée

L'ancien rempart romain a été rénové

Pour "vendre" le musée de la Romanité, il lui fallait une identité visuelle forte. Le logo qui a été retenu se veut à la fois contemporain avec une typographie orginale mais également tourné vers la romanité.

"Une typographie originale a été créée."

Bernard Reilhac, directeur de la SPL "Culture et Patrimoine"

Le nouveau logo © Radio France - Sylvie Duchesne

Les premières plantations auront lieu en février. Le musée de la Romanité, lui, ouvrira le 2 juin 2018.