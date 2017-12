Aix-en-Provence, France

La bataille est gagnée ! Le calisson remporte le match face à la Chine. Depuis ce mercredi, c'est officiel, l'administration chinoise donne raison aux fabricants de calissons de la région d'Aix-en-Provence.

Calissons VS "Kalisong"

Rappelez vous, il y a un an, un homme d'affaire chinois avait enregistré dans son pays le nom de "Calisson d'Aix", ainsi que l'appellation "Kalisong", la transposition phonétique du nom du calisson en mandarin. Le dépôt avait été acté fin 2016 avec une validité courant jusqu'en 2026. Mais les calissonneurs et les Aixois ne l'entendaient pas de cette oreille, et la Chine les a visiblement entendus !

Une tradition provençale qui perdure depuis des centaines d'années

Une bataille gagnée grâce au dossier constitué par l'union des fabricants de calissons d'Aix. À l'intérieur on trouve un extrait du dépôt de marque initiale en France, une marque encadrée par une appellation, une façon de fabriquer les calissons bien spécifique et puis une aire géographique délimitée. On y trouve aussi des extraits de livres qui rappellent que le calisson est une tradition provençale, qui perdure depuis des centaines d'années.

La cuisson des calissons. - FXE pour Le Roy René

Pas de caractère distinctif de la marque déposée en Chine

Et c'est en étudiant ce dossier que les autorités chinoises en ont conclu que la marque déposée en Chine ne présentait pas de caractère distinctif et pouvait tromper le consommateur sur l'origine du produit. C'est donc sur ces éléments que la marque a été rejetée. Aucun calisson n'a été produit en Chine depuis 2016, selon les fabricants, preuve que le petit losange glacé a encore de beaux jours Aixois et non Chinois devant lui.

Un goût de victoire pour les fabricants et les Aixois

Une vraie victoire pour Laure Pierrisnard, à la tête de l'Union des fabricants de calissons d'Aix : "Ça fait très plaisir, on a mis toutes nos tripes dans cette procédure parce qu'on voulu vraiment avoir gain de cause", explique-t-elle. "Et en plus, ça montre que le calisson d'Aix appartient vraiment aux calissonniers Aixois et qu'il n'y a que de calisson d'Aix et qu'effectivement ce produit n'est pas une marque, mais un produit, une appellation, une qualité rattaché à un savoir faire local. Le calisson d'Aix fait partie du patrimoine de la ville d'Aix et les Chinois ne pouvaient pas se l'approprier", ajoute-t-elle.

Une décision qui réjouit aussi beaucoup les Aixois : "C'est un beau combat qui a été gagné pour la ville d'Aix et les Provençaux en général", souligne Raphaël. "Et puis ça restera les calissons d'Aix et pas les calisson de Pékin !"