Nancy, France

Plus que trois jours d'attente avant le concert d'Indochine samedi ! Arrivée en début de semaine, Aurélie fait partie des premiers arrivés devant le Zénith de Nancy. Elle et une dizaine d'autres fans ont déjà planté leur tente sur le parking, juste devant le grillage. Pour le moment, ils ne sont pas bien nombreux, mais l'afflux de campeurs devrait arriver jeudi selon Aurélie.

"La meilleure place"

La jeune femme blonde a l'habitude de camper devant les salles de spectacles, mais elle réserve cette pratique "que pour les concerts d'Indochine". En tout, elle en a une vingtaine derrière elle. "Il y a une bonne ambiance [entre campeurs], et être au premier rang c'est quand même important : c'est la meilleure place !" Son compagnon de concerts, Antoine, acquiesce. "Etre devant ça permet d'avoir de l'air , de respirer, comparé à derrière où c'est l'hécatombe en général."

"Avec les non-campeurs : c'est la guerre"

Mais dormir sur place cinq jours avant le concert d'Indochine, cela ne leur garantit pas pour autant une place au premier rang. Une fois les portes ouvertes, "il va falloir courir, anticipe Aurélie. Il faudra faire tout le tour, tourner à gauche et après il y a une descente. Ça va vraiment être une question de rapidité." Sans oublier "les non-campeurs" qui vont débarquer samedi. Avec eux, "c'est la guerre". "Ils essayent de passer devant nous alors qu'on est là depuis plusieurs jours."

Trois jours avant le concert d'Indochine à Nancy, déjà huit tentes sont alignées devant le grillage du Zénith. © Radio France - Marie Roussel

Malgré tous ces obstacles Aurélie ne regrette pas d'avoir fait le trajet de Londres jusqu'à Nancy et déboursé près de 200 euros pour voir Nicola Sirkis et sa bande. "Ça vaut le coup", assure-t-elle. Et si en plus ils chantent sa chanson préférée, "Un singe en hiver", alors ce sera le clou du spectacle.