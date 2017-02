Les fans de Playmobil ont rendez-vous à Mios ce week-end

La deuxième édition de Play'Mios se tient ce weekend dans le gymnase de la ville (Gironde). L'occasion d'admirer des pièces rares, des scènes reconstituées et de participer à un challenge mondial : l'alignement de 40.000 Playmobil sur une même scène.

Ce week-end, Mios (Gironde) va être le théâtre d'une tentative de record du monde : des passionnés de Playmobil vont tenter d'aligner 40.000 petits personnages en plastique dans un même lieu. Le record actuel s'élève à 26.700 personnages. La deuxième édition de Play'Mios se tient samedi et dimanche dans le gymnase de la ville et c'est déjà le deuxième plus grand rassemblement français de fans.

Une quarantaine de collectionneurs ont répondu présent cette année. En dehors de la tentative de record du monde ils vont également présenter leurs jouets favoris sous forme de mises en scènes : De Harry Potter à Star Wars en passant par la conquête du Far-West ou encore le film Camping. Pres de 7.000 personnes avaient assistées à la première édition en 2015.

C'est Nicolas Brillu, dit "Mr Playmobil" qui organise cet événement. Cet ancien parisien, installé à Mios joue avec les petits personnages depuis qu'il a 7 ans. Son plus grand souvenir, c'est son cadeau de Noël 1978 : le fameux bateau de pirates.

Appelez-moi Mr Playmobil Partager le son sur : Copier

Comme pour la première édition la recette de Play'Mios sera reversée aux écoles de la commune.