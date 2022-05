Les fans de "Star Wars" fêtent leur saga préférée en ce 4 mai

C'est un peu leur fête nationale à eux. Ce mercredi 4 mai, les fans de Star Wars du monde entier vont fêter leur saga préférée comme il se doit. Pour comprendre l'origine de ce phénomène, il faut faire un petit peu d'anglais. "4 mai" outre-Manche se prononce "May the fourth", soit presque "May the force be with you", l'une des répliques cultes de la saga. Dans la Somme, le collectif "80ème force", qui regroupe des fans absolus, va rendre visite, en costumes, aux enfants malades du CHU d'Amiens.

Tombé dans la marmite

A Démuin par exemple, entre Amiens et Roye, Jonathan fait partie de cette association. Aujourd'hui âgé de 36 ans, il est tombé dans "Star Wars", très tôt, à 4 ans, devant l'épisode 4. "Il y a de tout dedans : les méchants, les gentils. Il y a un peu d'amour, un peu de vaisseaux et le côté intergalactique." Soit un cocktail parfait pour aimer encore la saga une trentaine d'années plus tard, et même tenter de transmettre le flambeau. Son fils aîné de 6 ans commence à s'y intéresser, même si le héros Spider-man a plus ses faveurs. "Mais je suis tolérant de ce côté-là", rigole Jonathan.

Visite à l'hôpital

Même s'il ne pourra pas être présent ce mercredi, Jonathan aura une pensée pour ses amis de l'association qui se rendront au CHU d'Amiens, là où il travaille. Direction les chambres des enfants malades pour leur amener un peu de magie à l'hôpital. Une initiative déjà menée par le passé et que Jonathan a adoré faire. "Il suffit d'un sourire et c'est bon on a tout gagné. Même si parfois, certains ont peur de voir débarquer un Dark Vador ou un Stormtrooper dans leurs chambre !"