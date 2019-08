Des passionnés de Vespa sillonnent la côte normande pour le rallye du club de Fécamp

Le Vespa club de Fécamp fête ses 10 ans cette année. A cette occasion, il a invité d'autres club et a organisé un rallye le long de la côte seinomarine samedi 10 et dimanche 11 août 2019. Une centaine de vespistes y a participé. Tous passionnés par ce mythique scooter italien.

Dieppe, France

Tous les regards étaient tournés vers une star italienne ce samedi 10 août à Dieppe. Il ne s'agissait pas de Monica Bellucci ou de Mario Balotelli, mais de la Vespa, célèbre scooter créé en 1946. Et il y avait de quoi attirer les curieux puisqu'une centaine de vespistes avait fait le déplacement en Normandie pour célébrer les 10 ans du Vespa club de Fécamp. Un rallye était organisé entre Fécamp et Dieppe pour réunir tous ces passionnés et leur permettre de partager leurs émotions.

Plus de la moitié des participants au rallye sont Belges. © Radio France - Noémie Lair

Des Vespa, il y en a de toutes les sortes : bleu, rouge, jaune, avec des fleurs, des bagages ou encore des autocollants, et de tous les modèles. Si bien que certains ont du mal à choisir : _"_J'en ai une douzaine chez moi, raconte Serge Leduey, le président du club de Fécamp. Quand j'étais enfant, notre voisin avait une Vespa des années 1950. J'ai toujours été épaté par cette mythique machine."

La première Vespa date de 1946. © Radio France - Noémie Lair

Le président du club partage aujourd'hui sa passion avec sa femme et ses fils, qui se baladent souvent avec lui en Vespa."La vie tourne un peu autour de la Vespa", sourit-il. Inévitablement, dans leur maison aussi, la Vespa occupe une place importante : "on a des vitrines, des figurines, des objets, des miniatures, des plaques métalliques, etc."

Prague-Fécamp en Vespa

Comme Serge et sa famille, tous les participants à ce rallye sont de grands passionnés. La plupart a parcouru de nombreux kilomètres pour venir en Normandie. Près des deux tiers vient en effet de Belgique ! Il y a aussi des Britanniques, des Luxembourgeois et une Américaine. Jennifer Parker est en Europe en ce moment pour visiter le Vieux Continent et elle a fait Prague-Fécamp en Vespa pour participer au rallye : "1 260 kilomètres !"

17 clubs belges, 11 clubs français, 3 clubs britanniques et 1 club luxembourgeois ont fait le déplacement. © Radio France - Noémie Lair

Elle possède trois Vespa. Pour elle, c'est un mode de vie. "Le mieux avec ce scooter, c'est quand tu te réveilles le matin, si tu ne te sens pas bien, si tu as un petit coup de blues, eh bien tu montes sur ton scooter et immédiatement, _tu commences à te sentir mieux_." A en croire son grand sourire et sa joie communicative, pour elle en tout cas, cela fonctionne !