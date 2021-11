Les Féériques à Thonon-les-Bains : la ville annonce "un marché de Noël taille XXL"

C'est une première à Thonon-les-Bains. La ville organise un grand marché de Noël cette année, pendant un mois, du 2 décembre au 2 janvier, événement baptisé "Les Féériques", première édition. Ce sont pas moins de 52 chalets qui vont être installés sur le belvédère, une patinoire en glace naturelle de 300 m², une fête foraine, un petit train de Noël, et de nombreuses animations.

Après quasiment deux ans de crise Covid, la municipalité voulait un événement "taille XXL". "Le but c'est aussi de faire revivre le belvédère, qui était un endroit assez délaissé de la ville", explique Julie Legros, directrice de l'Office de Tourisme de Thonon-les-Bains. "Jusqu'à présent Thonon n'avait pas fait émerger d'événement sur les fêtes de fin d'année, on a déjà eu des événements type cirque, mais jamais un tel marché de Noël (...) la commande de la municipalité était vraiment générer un grand marché de Noël taille XXL".

Soirée karaoké sur la patinoire, élection du pull de Noël le plus moche...

Chaque jour, des animations et des concerts seront proposés "à l'échelle de toute la ville", sur le belvédère, au pôle de la visitation, sur le square Aristide Briand, sur la place de Crête, ou encore place des Arts. "Les DJ résidents du Must, la boîte de nuit, vont venir mixer à côté de la patinoire, on aura aussi des soirées karaoké sur la patinoire, vous chaussez vos patins et il faudra rester debout tout en chantant, et aussi l'élection du pull de Noël le plus moche".

Une forêt enchantée va également être installée près de l'hôtel de ville. "C'est une forêt qui fait 22 mètres de long, sur 8 mètres de large, on a revégétalisé tout l'espace, il y aura des animaux, des bruits, des odeurs, du brouillard et la surprise, c'est que la neige y sera au rendez-vous pendant un mois, avec des lectures de contes de 11h à 21h".

La plupart des animations sont gratuites (à l'exception de la fête foraine et de la patinoire). Arrivée du Père Noël prévue le samedi 18 décembre. Port du masque obligatoire sur l'ensemble de l'événement.

>>> Le programme détaillé et la carte des animations sur le site internet dédié.