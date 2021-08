Les femmes, au cœur de la 19e édition de l'Académie Baroque Internationale à Saint-Amand-de-Coly

12 musiciens et 12 chanteuses font partie de la 19e édition de l'Académie Baroque Internationale

C'est une ode aux femmes que va jouer la 19e édition de l'Académie Baroque Internationale. Comme chaque année, les académiciens, venus du monde entier, ont une semaine pour monter une œuvre baroque, dans le cadre du Festival du Périgord Noir. Cet été, ils ont pris leurs quartiers à Saint-Amand-de-Coly (Périgord) le jeudi 5 août 2021.

L'équipe encadrante a choisi de travailler sur le dernier oratorio (œuvre dramatique lyrique) de l'Allemand Johann Adolphe Hasse : "Sanctus Petrus et Sancta Magdalena". 24 académiciens ont été choisis : 12 musiciens d'instrument à cordes (violon, alto, violoncelle, clavecin) et 12 chanteurs. Et la spécificité cette année, c'est que les chanteurs sont tous des chanteuses! Ce choix séduit celles qui ont la chance de participer à l'Académie.

Les femmes au c(h)œur

C'est le cas de Jaia, une argentine de 30 ans qui intègre l'Académie pour la deuxième fois. La voix, c'est l'instrument des chanteurs. Et en ne travaillant qu'avec des chanteuses, elle explore d'autres chemins. "Avec les copines chanteuses, on a parlé de notre corps, explique Jaia : de la manière dont il fonctionne, de la physionomie du larynx, des cycles hormonaux. Et c'est intéressant, car, évidemment, nos voix sont différentes de celles des hommes."

À l'origine, cet oratorio a été écrit pour des femmes qui habitaient dans un orphelinat à Venise. Mais il a toujours été interprété par des hommes. Alors pour Angelica, venue de Bolivie, participer à cette 19e édition est aussi un acte politique. "Il y a seulement un enregistrement de cet oratorio et il a été fait avec des hommes, précise-t-elle. C'est un petit geste féministe de reprendre cette œuvre avec seulement des femmes."

L'idée vient d'Iñaki Encina Oyón, le chef d'orchestre. "À l'époque, quand les gens allaient voir les spectacles, les femmes étaient cachées, raconte-t-il. Elles n'avaient pas le droit de chanter à l'Eglise ou sur scène. C'était des castrats qui interprétaient les rôles. Il faut rendre justice aux femmes et les laisser chanter sur un répertoire qui a été écrit pour elles."

Une édition menacée par le Covid-19

Comme chaque année, les élèves de l'Académie viennent des quatre coins du monde. Cette année, les académiciens sont de 15 nationalités différentes. Alors comme l'année dernière, le Covid-19 a failli avoir raison de l'Académie. "C'était très compliqué, avoue Iñaki Encina Oyón. Certains ont dû arriver très tôt ou faire des quarantaines dans d'autres pays d'Europe qui les acceptaient plus facilement."

Les académiciens de cette 19e édition se produiront deux fois, dans l'abbaye du village : ce jeudi 12 août, à 21h, et le vendredi 13 août, à 15h. Le pass sanitaire est obligatoire.