Le festival transsibérien fait sa première étape européenne à Lille

Lille accueille la première étape européenne du festival transsibérien, un festival de musique classique unique en son genre. Créé en Sibérie, il va se décliner partout dans le monde, à la manière d'un train qui parcourt la planète. De jeunes musiciens, russes et français, sont du voyage.

Les 12, 13 et 14 décembre 2019, le violoniste russe Vadim Repin et le chef français Jean-Claude Casadesus proposent le festival transsibérien. L'orchestre est composé de jeunes musiciens.

Lille

L'aventure commence en Sibérie, précisément à Novossibirsk, en 2014. L'un des plus grands violonistes du monde, Vadim Repin, y est né, et il y a créé le Festival transsibérien. Tel le train qui porte le même nom, c'est un festival voyageur, qui a pour vocation d'aller partout dans le monde. Sa première étape européenne, c'est Lille. Les 13 et 14 décembre 2019, vous pouvez allez vous réchauffer les oreilles avec quatre concerts exceptionnels au Nouveau siècle.

Si la star russe Vadim Repin a choisi Lille, ce n'est pas par hasard : il était là pour le concert de réouverture de la salle rénovée, en 2013. "J'ai des souvenirs merveilleux, à Lille", raconte-t-il, "c'est une ville fantastique, c'est le cœur de l'Europe ici ! Pour moi, c'est un endroit vraiment spécial, un lieu magnifique". Vadim Repin partage la direction artistique du festival avec l'ancien chef de l'Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus.

Orchestre de jeunes

L'ensemble, exceptionnellement créé pour le festival, est composé de jeunes, Russes et Français. Ils viennent de l'orchestre symphonique des jeunes de l'Oural, arrivé tout droit de Russie il y a moins d'une semaine, de l'orchestre des jeunes d'Ile de France, et d'une dizaine d'instrumentistes venus du Valenciennois. Le Jeune orchestre du Hainaut-Cambrésis a été embarqué dans l'aventure par Jean-Claude Casadesus, qui les parraine. Lauriane, flûtiste, vit un moment unique : "quand les premières notes sont arrivées, c'était vraiment un grand bonheur, des frissons. C'est beaucoup de travail, et beaucoup de plaisir". Le coordinateur du JOHC, Bertrand Hainaut, est également émerveillé : "il y a un peu de stress, mais c'est surtout une grand aventure humaine".

En répétition, le chef Jean-Claude Casadesus utilise le Français, l'Anglais, quelques mots de Russe. "Et puis on chante !", ajoute le Maestro, "les musiciens comprennent très vite. Il y a une réunion de talents, d'enthousiasmes, qui me font rajeunir".

Le programme est très varié : Beethoven, Chostakovitch, Moussorgski, et également des concerts de musique de chambre, Schumann, Tchaïkovski ou encore Brahms.

Pour réserver vos place : https://www.lenouveausiecle.fr/Festival-Transsiberien