Les festivaliers du Hellfest sous une chaleur infernale

Le festival de musiques extrêmes du Hellfest bat son plein à Clisson près de Nantes et cela jusqu'à ce dimanche soir. Cette année, avec plus de 30 degrés l'après-midi, les festivaliers subissent une chaleur infernale, sans pour autant que cela ne gâche la fête.

De la musique métal, death metal, hardcore, punk, des milliers de festivaliers vêtus de noir, de la bière qui coule à flot, pas de doute, nous sommes bien sur le site du Hellfest à Clisson tout près de Nantes. La douzième édition du festival du musiques extrêmes a débuté ce vendredi 16 juin et se termine ce dimanche 18 juin avec 160 concerts sur six scènes différentes. Cette année, le soleil et la chaleur se sont invités sur le site. Une chaleur infernale que les festivaliers gèrent comme ils peuvent.

33 degrés ce dimanche après-midi

Au placard les bottes, les parapluies et les gros pulls. Les festivaliers doivent s'adapter au soleil et aux températures qui dépassent les 30 degrés l'après-midi. Première technique: bien se désaltérer et s'hydrater. Devant les différents bars il y a donc de longues files d'attente, les points d'eau sont eux aussi pris d'assaut pour remplir son gobelet en plastique ou se mettre la tête sous le robinet.

Pour éviter au maximum les insolations, les organisateurs du Hellfest aspergent aussi régulièrement les festivaliers à l'aide de jets d'eau.

Sous la chaleur, le festivalier du Hellfest aime l'ombre ! Tous les coins à l'abri du soleil sont utilisés par les visiteurs. Le but: avoir quelques minutes de répit pour mieux repartir ensuite.

Avec plus de 30 degrés au thermomètre, les festivaliers préfèrent faire la sieste à l'ombre. © Radio France - Maureen Suignard

Certains décident de tomber le haut, voir le bas. Mais là attention à ne pas oublier de se tartiner de crème solaire, ceux qui ont fait l'impasse les jours précédents ont déjà changé de couleur et ont viré rouge.

"Je crève de chaud. Ce n'est pas la meilleure tenue à adopter cette année" - Vincent un festivalier vêtu de cuir.

Mais malgré l'ombre sous les arbres, malgré les batailles d'eau entre festivaliers et les séances d'arrosage des organisateurs certains ont toujours chaud. "Je porte un casque en cuir, un gilet en cuir sans manches, un masque en cuir. J'ai très chaud, mais j'adore porter cette tenue donc tant pis !" explique en riant Vincent venu du Pas-de-Calais.

Cette après-midi, le Hellfest devrait se rapprocher encore un peu plus de l'enfer, Météo France annonce un grand soleil ce dimanche et au moins 33 degrés dans l'après-midi.