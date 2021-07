Les festivals de l'été en Périgord s'adaptent au pass sanitaire

C'est la saison des festivals en Périgord : Piu di Vocce depuis le 20 juillet, le festival des Forges et de la métallurgie d'Etouars ce dimanche 25 juillet, le 33e festival Musique en Périgord depuis ce dimanche 25 juillet jusqu'au jeudi 5 août, et le 40ème festival "Cultures aux cœurs" de Montignac du mardi 27 juillet au lundi 2 août. Pour tous les organisateurs, le contrôle du pass sanitaire, avec la preuve d'une vaccination complète ou d'un test récent, s'impose depuis le mercredi 21 juillet.

Le contrôle du pass d'abord

Au festival Musique en Périgord par exemple, un bénévole contrôlera les pass dès l'entrée "parce que c'est pas la peine que quelqu'un achète un billet s'il ne peut pas rentrer" explique la secrétaire Anne Civel. Ce festival accueille d'habitude entre 100 et 300 spectateurs sur chacun de ses six concerts, et le président Patrice Lienart s'inquiète d'un effet sur l'affluence "mais je me dis que, d'un autre côté, ce pass est un moyen de rassurer la majorité qui veut assister aux spectacles." Les musiciens et bénévoles du festival sont dispensés de l'obligation du pass sanitaire, mais ils porteront un masque (qu'ils soient vaccinés ou pas), et là encore le président ajoute "la plupart de nos bénévoles ont un certain âge, et sont donc vaccinés."