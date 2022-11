Les festivals estivaux d'Indre-et-Loire menacés par l'explosion des coûts d'organisation

Alors que les plus gros festivals de France s'inquiètent pour leurs éditions 2024, qui pourraient être menacées par l'organisation des J.O de Paris, en Touraine, les organisateurs de festivals se préoccupent surtout de l'été 2023. En Indre-et-Loire, il n'y aucun énorme festival comme les Eurockéennes ou les Vieilles Charrues, mais de nombreux festivals indépendants, portés par des bénévoles et des associations. Or, en 2022, ces manifestations ont toutes été prises dans un effet ciseaux, avec d'un coté, moins de public, et de l'autre, des frais d'organisation qui explosent.

"Pour refaire à l'identique le festival annulé à cause du Covid en 2020, ça nous a couté 250.000 euros de plus en 2022" - un des organisateurs d'Yzeures n'Rock

Yzeures n'Rock est déficitaire pour la première fois en 17 ans d'existence

Après 17 ans d'existence, dont 11 éditions payantes, Yzeure n'Rock est déficitaire pour la première fois. En trois jours, début août, moins de 23.000 spectateurs sont venus à Yzeure-sur-Creuse pour écouter M, IAM, Damso et beaucoup d'autres. La vente de pass trois jours, par exemple, n'a pas été à la hauteur des attentes. "_J'ai discuté avec les organisateurs de beaucoup d'autres festivals qui attirent habituellement autour de 20.000 spectateurs ou un peu moins. Tout le monde a perdu 15 à 20% de public et on n'y a pas échappé non plu_s" explique un des organisateurs, Sébastien Manuel. "Il faudra réussir à trouver le moyen de les faire revenir".

Autre coup dur pour les organisateurs de festivals : l'explosion des frais d'organisation. Proposer à l'identique l'édition prévue et annulée à cause du Covid en 2020 a couté 250.000 euros de plus en 2022. Sébastien Manuel s'attend à devoir réduire la voilure l'été prochain : "il faudra qu'on fasse des concessions, peut-être sur la programmation ou peut-être en supprimant une scène".

500.000 euros de budget supplémentaires pour Terre du Son entre 2019 et 2022

Le budget de Terre du Son, le plus grand festival d'Indre-et-Loire, a lui-aussi explosé : +500.000 euros entre 2019 et 2022, pour un budget total de 2,3 millions d'euros. Malgré Vianney, Juliette Armanet et Eddie de Pretto, il a manqué 2.000 spectateurs pour atteindre l'équilibre financier. "on a des cachets artistiques qui explosent. Du coup, un budget général du festival qui lui aussi grossit" explique Pauline Ruby Rinquin, la coordinatrice de Terre du Son. "Les aides publiques, elles, n'augmentent pas. On a quand même subi deux années de Covid donc il faut reconquérir le public. Il y a aussi toute une tranche d'âge du public qui ne connait pas les festivals, donc il faut les séduire, les convaincre de venir découvrir ce monde. Il y a aussi les habitudes des festivaliers qui évoluent, la pénurie de techniciens. Tous ces éléments font que l'économie d'un budget comme le nôtre est très fragile".

Terre du Son cherche donc de nouveaux partenaires privés pour avoir davantage de moyens pour son édition 2023 au domaine de Candé, à Monts, car très probablement, les carburants et l'électricité couteront encore plus cher l'été prochain.