Cet été, les festivals alsaciens ont retrouvé leur public d'avant-covid

Les festivals de musique ont fait le plein cet été en Alsace. Après deux années de crise Covid, les événements ont retrouvé la fréquentation d'avant la crise sanitaire. Et même parfois mieux : Décibulles affichait complet début juillet à Neuve-Eglise, avec 32.000 festivaliers sur les trois jours.

Selon les organisateurs, la diversité de la programmation est la clé du succès. C'était le cas cette année pour le festival Au grès du jazz, à la Petite-Pierre, dont la fréquentation a dépassé les espérances avec 16.500 personnes sur les neuf jours de l'édition, in (payant) et off (gratuit) confondus. Pour Aïcha Chibatte, la directrice, ce carton plein s'explique par une programmation ouverte sur les musiques actuelles qui a attiré un public assez diversifié, "mélange de curieux et de fins connaisseurs du jazz". Le festival a fait quelques soirées complètes, notamment lors des concerts de Fatoumata Diawara, Stacey Kent et Rhoda Scott.

Le public massivement présent

"La billetterie nous a fait peur au mois de juillet, il y avait peu de réservations. Et finalement, au début du festival, le public était présent massivement", se réjouit Aïcha Chibatte. "C'est un festival à échelle humaine et en plein air, ce qui a certainement rassuré les personnes un peu craintives après l'épidémie de Covid."

Au Summer Vibration, à Sélestat, on comptait près de 30.000 festivaliers. Ils étaient 26.000 en 2019. Traditionnellement orienté dub et reggae, le festival a gardé son identité (Tiken jah Fakoly, Danakil, Panda dub...) tout en proposant cette année des concerts de tous les styles. "Nous avons ouvert une nouvelle scène ouverte sur du rap, avec Roméo Elvis ou Gaël Faye, de l'électro, du trip-hop avec Morcheeba...", énumère Laurent Wenger, le directeur de Zone51, association porteuse de l'événement.

Cette année, le Summer Vibration était relié au Rock Your Brain Fest (également organisé par Zone51), à la programmation rock et métal. Les festivaliers y étaient un peu moins présents qu'au Summer Vibration, avec environ 4.000 personnes par jour pour une jauge d'environ 7.000 festivaliers. Selon Laurent Wenger, ces chiffres s'expliquent par l'esthétique métal (moins populaire que l'électro, le dub et le triphop) et surtout par la taille de l'événement : "Beaucoup d'amateurs de ce type de musique sont déjà allés au Hell Fest, qui absorbe un peu tout le public métal en juin."

à lire aussi Le Summer Vibration de Sélestat, premier festival à proposer des urinoirs féminins en France

Des "préalables" dans des quartiers de Strasbourg

Moins musical mais ouvert à un large public, l'art de rue a lui aussi cartonné cet été. Le FARSe a réuni entre 300 et 800 personnes par jour le week-end du 15 août à Strasbourg, avec un temps fort final sur la place Kléber. Le festival ne s'était pas arrêté en 2019 et 2020. Cette année, il est allé chercher du public dans différents quartiers de la ville quelques jours en amont des spectacles. "Des artistes sont venus jouer sans l'annoncer au marché de la Robertsau, au baggersee de la Meinau, au centre socioculturel Schoelcher de Cronenbourg..., indique Lucile Rimbert, directrice artistique du Farse. _C'était la première fois que nous mettions en place ces ''préalables'', cela a permis de faire venir un public diversifié et en partie renouvelé._"

Un public de tous horizons s'est rendu au Festival des arts dans la rue de Strasbourg (FARSe), mi-août 2022. © Radio France - François Chagnaud

La canicule non plus n’a pas freiné les festivaliers. Seul bémol, les concerts de la foire aux vins de Colmar ont moins bien fonctionné qu'avant la crise sanitaire : 75.000 personnes dans les gradins contre 100.000 en 2019.