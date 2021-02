Les festivals se tiendront coûte que coûte cet été dans l'Hérault

Les organisateurs de festivals avancent dans le flou depuis quelques mois. L'incertitude se porte sur le maintien ou non de leurs programmations. La Ministre de la culture, Roselyne Bachelot a annoncé que les festivals pourront être maintenus avec une jauge maximale de 5000 personnes qui devront rester assises, ce jeudi. Elle a aussi interdit les bars et la restauration pour limiter la propagation du virus. Cette annonce n'est pas une très bonne nouvelle pour les festivals de l'Hérault. Mais les directeurs et directrices de programmation sont prêts à tout pour les maintenir.

Une lueur d'espoir pour le festival de Thau

Le festival de Thau avait déjà été reporté du 26 septembre au 28 novembre 2020 mais il avait dû être reporté de nouveau. Il devrait, cette fois, être maintenu du 19 au 29 juillet 2021 à Mèze et dans les communes autour du bassin de Thau. La directrice de la programmation du festival , Monique Theyssier voit une lueur d'espoir dans cette annonce "On sait enfin où on va, c'est rassurant d'avoir un cadre pour nous organiser." Elle y voit même un défi "réussir à donner envie aux gens de venir et que ce soit festif et joyeux même si les conditions sont compliquées." Monique Theyssier est positive même si elle reste inquiète de voir les recettes du festival baisser. Festival financé à 35 % par des subventions publiques et à 65 % par un auto-financement.

Jazz à Sète réduit à trois jours

Les sept jours de programmation de Jazz à Sète pourraient être réduits à trois jours entre le 13 et le 21 juillet. Louis Martinez, le directeur du festival s'inquiète pour le financement du festival "sans buvette et restauration il n'y a pas de possibilité d'entracte. Et surtout on n'est pas sûr que nos partenaires privés viennent. Ils payent une grande partie du festival." Il va tout mettre en place pour recevoir le public au théâtre de la mer à Sète. Reste à voir si la salle pourra être remplie au maximum, c'est à dire 1 500 personnes. Pour le moment il reste prudent et attend avant de signer les contrats avec les artistes et équipes qui s'occupent de de Jazz à Sète.

Une bonne nouvelle pour le Fiest'A Sète

Fiest'A Sète, festival de musiques du monde sera lui aussi maintenu du 24 juillet au 6 août 2021. José Bel, le directeur général et artistique du festival se réjouit "la musique c'est fantastique de l'entendre en direct même s'il faut respecter les jauges et restrictions sanitaires." Il travaille déjà depuis plusieurs mois sur la programmation musicale.

Rien n'est encore certain cependant car le ministère de la culture a prévenu que si la situation sanitaire se dégradait, il faudrait peut-être annuler ces festivals.