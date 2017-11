Les festivités de la Saint-Nicolas officiellement lancées à Nancy !

Les différents villages de la Saint-Nicolas ont tous été inaugurés un par un, ce vendredi 24 novembre à Nancy. C'est parti pour quarante-cinq jours de festivités !

Des jets de flammes et des paillettes, voilà comment le "Grand village" de la place Charles III a été inauguré ce vendredi 24 novembre, donnant le top départ aux festivités de la Saint-Nicolas à Nancy :

C'est parti pour quarante-cinq jours de pain d'épices, de marrons et de vin chaud ! Marie-Jo est venue justement pour prendre son premier verre dans le chalet de Francine :

Le vin chaud on vient tous les ans le boire là ! On commence le premier maintenant, on prendra certainement le dernier au mois de février quand il y aura le Nouvel An chinois."