Les festivités de Noël à Châteauroux dévoilées

Il trône désormais fièrement sur la place de la République, arrivé tout droit de Corrèze. Le grand sapin de Noël a été installé hier à Châteauroux, marquant le début de la période des festivités, sur le thème cette année du voyage.

Un marché de Noël agrandi

Face au succès du marché de Noël, la mairie a acheté de nouveaux chalets et présentera une quarantaine de stands, tous installés place de la République. "Nous avons décidé qu'il y aura deux pôles. Un pôle marché de Noël place de la République et un autre autour de la patinoire sur le parvis d'Equinoxe. Les artisans sur le marché proposeront des produits essentiellement régionaux, et nous avons sélectionné des produits artisanaux" explique Christine Daguet, adjointe en charge de l'événementiel à Châteauroux. Le marché de Noël accueillera les premiers visiteurs le 10 décembre. Les commerçants pourront rester jusqu'au 31 décembre.

La patinoire déménage donc pour s'installer un peu à l'écart, dans une zone isolée de tout commerce sédentaire. Des stands alimentaires seront placés autours, proposant notamment de quoi goûter pour les enfants.

Une patinoire plus petite

Reste qu'après deux ans d'absence, il peut sembler étonnant de miser de nouveau sur une patinoire, alors que se termine la COP 27 qui se donnait pour mission de lutter contre le réchauffement climatique et que l'inflation des prix de l'énergie fait flamber les factures. "C'était une promesse du maire ! Et par ailleurs, nous avons remplacé tout notre éclairage public par des leds. Cela nous fait faire d'importantes économies. Par ailleurs, nous avons changé de prestataire et la patinoire sera plus petite, et moins chère que les autres années". 90.000 euros pour 5 semaines de mise en service. La mairie attend 10.000 à 15.000 visiteurs, scolaire inclus. La patinoire ouvrira au public le 26 novembre et sera accessible jusqu'au soir du 1er janvier.

Des rennes venus de Laponie

Pour instiller un esprit de fête sur le marché et dans le centre-ville, des animations seront proposées chaque jour : passage du Père Noël (les mercredis, samedis et dimanche, à partir de 15h45, ainsi que le vendredi 23 décembre), sculpture de ballons, musiciens, artistes costumés ou encore... rencontre avec les rennes du Père Noël. "Il s'agit de véritables rennes venus spécialement de Laponie. Ils seront visibles dans le centre-ville le 22 décembre, à partir de 14h".

Très attendue également, la parade des Miss France qui seront dans les rues du centre-ville, qui aura lieu le 3 décembre.

Au total, les animations de Noël coûtent 115.000 euros à la mairie de Châteauroux.

Programme

Marché de Noël : 42 stands. Ouverture le 10 décembre jusqu'au 24 décembre. Possibilité pour ceux qui le souhaitent d'exposer jusqu'au 31 décembre.

Patinoire : ouverture le 26 novembre, place de la République à Châteauroux jusqu'au 1er janvier inclus. 4 euros l'entrée. Hors vacances scolaires, ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 19h ; mercredi de 16h30 à 19h ; samedi 10h-20h et dimanche 10h-19h. Pendant les vacances : tous les jours de 10h à 19h et même 20h le samedi. Le 25 décembre et le 1er janvier : 14h-18h.

Parade de Noël : samedi 10 décembre à 17h.

Petit trail de Noël : à 17h course pour les enfants et à 19h course pour les adultes.

Le temps des festivités, le marché du samedi matin est déplacé place J.J. Rousseau.