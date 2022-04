Les fêtes d'Aire sur l'Adour remplacées par les fêtes des arènes cette année

Il n'y a plus personne au comité des fêtes d'Aire sur l'Adour. C'est pour cette raison que les fêtes de la commune n'auront pas lieu. La junta des peñas organise tout de même des fêtes pour les 50 ans des arènes, en partenariat avec la municipalité et plusieurs associations.

Le comité des fêtes d'Aire sur l'Adour (Landes) a été déserté et, pour la deuxième année consécutive, les fêtes de la commune n'auront pas lieu ce mois de juin 2022. À la place, le 3e week-end du mois, la Junta des Peñas, qui regroupe quatre associations taurines, organise les fêtes des arènes, à l'occasion de leur cinquantenaire.

Son président, Roland Bruno, assure qu'il y aura une journée taurine le samedi 18 juin - en raison des élections législatives le lendemain - avec deux corridas, mais aussi des spectacles de tauromachie, des animations autour de bandas et un feu d'artifice, organisé par la mairie d'Aire sur l'Adour. Les forains qui avaient l'habitude de venir aux fêtes d'Aire installeront quand même leurs manèges sur les allées.

À la recherche d'un comité des fêtes

Selon lui l'annulation des fêtes reste néanmoins "un handicap". "Les fêtes sont indispensables pour amener du monde aux arènes. Certains viennent faire la fête, font un tour à la corrida, puis retournent faire la fête", explique-t-il. Mais il espère que "la qualité de leur programme" attirera du monde.

Le maire d'Aire sur l'Adour, Xavier Lagrave, regrette également que l'événement soir annulé : "à cause de l'épidémie nous venons de passer deux ans sans fêtes, sans ce qui est l'essence même de notre région c'est à dire la culture gasconne, la gastronomie et le fait de partager des moments conviviaux. Si en plus il n'y a pas de comité de fêtes, ça va manquer cruellement !"

Il assure que la mairie est à la recherche de jeunes motivés pour reprendre le comité des fêtes. Trois personnes seraient déjà partantes, il en faudrait entre dix et quinze pour pouvoir organiser des fêtes en 2023. L'an dernier, en 2021, elles avaient été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. Le comité avait ensuite démissionné, sur un désaccord autour de la date de l'événement.