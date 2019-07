Les fêtes de Bayonne sous la pluie: la corrida annulée

Bayonne, France

" On est tous très déçus". Les propos du directeur des arènes de Bayonne, Olivier Baratchart, résume le sentiment général après l'annulation de la première corrida de la saison taurine de Bayonne. En raison des fortes pluies qui se sont abattues depuis deux jours sur la ville, la corrida des fêtes a du être purement et simplement annulée. La piste de sable des arènes n’était pas praticable pour un spectacle taurin. Le danger trop grand.

L'alternative de Dorian Canton reportée

Cette annulation est un coup dur pour le jeune torero Béarnais Dorian Canton qui devait prendre son alternative dans les arènes de Bayonne aux côtés des toreros espagnols Curro Diaz et Alvaro Lorenzo et face à du bétail français de Robert Margé. A 18 ans Dorian Canton devait ainsi devenir le premier Matador béarnais de l'histoire, et entrer dans la cour des grands. Ce n'est sans doute que partie remise mais on ne sait pas à ce jour si l'alternative aura lieu à Bayonne ou dans une autre ville.

Places remboursées

Comme le règlement le précise les places de corrida sont remboursées par les organisateurs. Les remboursements seront effectués par virement bancaire. Plus de renseignements à venir sur http://bayonne.fr ou au 0970824664