Les fêtes de la Saint Nicolas à Nancy inscrites à l'Inventaire français du patrimoine culturel et immatériel

Le ministère de la culture a accepté d'inscrire les fêtes de la Saint Nicolas à Nancy à l'Inventaire français du patrimoine Culturel et Immatériel : un premier pas pour obtenir un classement au patrimoine de l'Unesco en 2021.

Les fêtes de la Saint Nicolas à Nancy insc rites à l'inventaire du patrimoine Culturel et Immatériel

Nancy, France

La bonne nouvelle est tombée jeudi soir, le Ministère de la Culture a accepté d'inscrire les fêtes de la Saint Nicolas à l'Inventaire français du Patrimoine Culturel et Immatériel.

Une première étape avant le classement à l'UNESCO en 2021

Le dossier de candidature avait été déposé au début du mois de novembre et aujourd'hui avec cette inscription "ça devient une candidature de l'Etat français auprès de l'UNESCO" se réjouit Laurent Hénart, le maire de Nancy "il ne vous a pas échappé que les parfumeurs de Grasse viennent d'obtenir leur protection, le pizzaiolo napolitain l'a déjà obtenu, il y a plusieurs mois, c'est une procédure qui n'a que quelques années dans son écho populaire. On sait que c'est très sélectif sur le patrimoine matériel mais ça commence à le devenir aussi sur le patrimoine immatériel mais le Ministère de la Culture a été marqué par la dimension associative, scolaire et populaire des fêtes de la Saint Nicolas à Nancy".

200 000 personnes attendues à Nancy sur le week-end

Cette bonne nouvelle tombe à point nommé, à la veille d'un grand week-end de festivités avec la présence de 600 artistes sur deux jours et le traditionnel défilé (samedi à partir de 18 h 00) composé de chars et de compagnies d'art de la rue. Autour de 200 000 personnes sont attendues à Nancy sur le week-end.