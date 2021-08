Les fêtes de la Saint-Roch maintenues à jauges réduites à Montpellier

Les festivités commencent ce samedi et se terminent lundi pour les fêtes de la Saint-Roch à Montpellier. "Nous ne pouvions pas ne rien faire à cause du contexte sanitaire. Même si nous avons dû monter le programme en un mois" explique Anne-Marie Conte-Privat, présidente de l'association internationale Saint-Roch de Montpellier. Deux concerts gratuits avec jauge réduite à 120 personnes sont proposés. Le duo Ephata ouvre le bal samedi soir, à 20 h 30, avec des chants sacrés d'Orient et d'Occident au sanctuaire Saint-Roch. "C'est très important dans cette période d'avoir davantage de spectacles, pour la survie des gens aussi" défend la chanteuse Marie Trezanini. Le second concert, du groupe Bandùra, aura lieu en fin d'après-midi, à 17h 30, dimanche à la basilique de Notre-Dame-des-Tables.

Des festivités sous pass sanitaire

Le pass sanitaire est obligatoire pour assister aux concerts. "À notre profond regret. Soit on le maintenait de cette façon là, soit on annulait. Entre deux pires, dans la vie, il faut choisir le moindre" argumente l'organisatrice Anne-Marie Conte-Privat. Les déambulations sont annulées. À la place, il y aura des animations musicales Place Saint-Roch.

Des messes maintenues

Quatre messes, au lieu de deux habituellement, se tiendront lundi au sanctuaire Saint-Roch. La première messe aura lieu à 8 h 30, la seconde à 10 h, la troisième à midi et enfin la dernière à 18 h. Mais "les processions n'auront pas lieu" et les "cortèges de 300 personnes qu'on a eu en 2019" avec "des gens qui venaient de partout, les maires d'Italie et du Portugal. Ce n'est plus possible" selon Anne-Marie Conte-Privat.