Les fêtes de Monein "resteront gratuites"

Les fêtes de Monein reviennent du jeudi 3 août au lundi 7 août, avec la traditionnelle démonstration de course landaise, les jeux de vachettes, des concerts, un feu d'artifice, ou encore, une dégustation de vins du Jurançon. Tout cela coûte cher à organiser : 85 000 € de budget cette annnée. Si bien que la question s'est posée : les fêtes de Monein doivent-elles changer de formule ou même devenir payantes ? Le comité des fêtes a tranché : l'événement reste gratuit et son programme est inchangé.

"On ne voulait pas pénaliser des gens"

"On tient à garder la gratuité, explique Marion Poulit, présidente du comité des fêtes de Monein . C'est vrai qu'il y a d'autres fêtes qui sont payantes, notamment au Pays Basque. Mais ce n'est pas la culture des fêtes de Monein ni des fêtes dans le Béarn en général. On n'est pas Bayonne non plus". À Bayonne, les fêtes sont payantes pour ceux qui n'habitent pas la ville depuis 2018 .

Les habitants de Monein ont été consultés sur le sujet, et ont, sans surprise, préféré que les fêtes restent gratuites. "Le but, c'est que tout le monde puisse s'amuser. On ne voulait pas, notamment dans un contexte d'inflation, pénaliser des gens", ajoute la présidente du comité des fêtes. La réduction de la durée de l'événement, en ne prolongeant pas les fêtes jusqu'au lundi, a également été envisagée. Mais là encore, l'attrait des visiteurs pour le feu d'artifice traditionnellement organisé ce jour-là l'a emporté. "On reste comme ça pour l'instant", confirme Marion Poulit.

Des artistes "moins connus", donc moins chers

Pour ne pas exploser son budget, le comité organisateur a donc décidé de réduire légèrement la voilure côté programmation musicale. "L'an dernier, on avait la volonté, pour se relancer suite au Covid, d'accueillir des groupes assez importants". Huntza, groupe basque très populaire, s'était ainsi produit à Monein. Ce qui a sans doute participé à attirer un nombre record de festayres en 2022, environ 20 000. Cette année, les artistes sont "moins connus".

Et qu'en sera-t-il l'année prochaine ? "On va essayer de maintenir la gratuité. C'est le but, mais ça dépend forcément du budget qu'on aura, répond Marion Poulit. Si on a autant de subventions et de partenaires privés que cette année, il y a de grandes chances que ça marche encore sans changements". Le comité des fêtes a en effet pu compter cette année sur davantage de financements venus d'entreprises, qui participent à hauteur de 10 % au budget. Un quart provient de subventions de la mairie. Et le reste des recettes récoltées lors de l'événement, via la vente de repas, de goodies et surtout, de boissons aux buvettes.

Informations pratiques

Les fêtes de Monein démarrent ce jeudi 3 août soir à 20 heures avec la soirée des cafetiers. L'ouverture officielle a ensuite lieu vendredi 4 août à 18 heures. L'entièreté du programme est à retrouver sur le site de la mairie de Monein.