Les fêtes de Poey-de-Lescar 2021 : un pari réussi malgré les contraintes sanitaires

Les fêtes de Poey-de-Lescar se sont tenues entre le 25 et le 29 août 2021. Une belle réussite et une occasion pour les habitants de pouvoir enfin se retrouver après l'annulation de son édition 2020 à cause de la crise sanitaire.

Les habitants de Poey-de-Lescar ont enfin pu se retrouver cet été. Le comité des fêtes, avec le soutien de la mairie, a organisé la fête du village du 25 au 29 août 2021. Une édition sous pass sanitaire et port du masque obligatoire, ce qui n'a pas empêché les riverains de s'amuser après une édition 2020 qui avait été annulée à cause de la pandémie.

Une fête sous Covid-19

Le programme a été un peu moins fourni que les autres années. Le bal a, par exemple, été supprimé. Mais les organisateurs ont tout de même réussi à maintenir la majorité des animations. Au menu de cette édition 2021, repas, barricot ou encore une marche dans le village à la rencontre des associations de Poey-de-Lescar. Quelques contraintes supplémentaires cette année, avec le pass sanitaire et le port du masque qui étaient obligatoires pour profiter des activités. Mais pour Timothée Soler, le président du Comité des fêtes, les habitants ont joué le jeu. "Dans l'ensemble, les gens ont compris, ils avaient vraiment envie de se retrouver et ils étaient prêts à faire les efforts par rapport aux mesures sanitaires et au contexte qui n'est pas évident en ce moment. On n'a eu aucun problème, explique le président. Les gens ont respecté les règles, en mettant le masque et même en allant se faire tester s'ils n'étaient pas vaccinés."

Rassembler à nouveau les habitants

De son côté, le maire du village, Pierre Soler, a soutenu à 100 % la mise en place de la fête. Il était très heureux de pouvoir à nouveau fédérer ses administrés. "On a été totalement frappés par le plaisir que les gens ont eu à se retrouver. Ça nous a vraiment montré que la vie d'une commune, c'est d'abord permettre aux gens d'être ensemble, de se voir, raconte le maire. Parce qu'on peut être voisins et finalement ne pas se voir pendant des mois parce que chacun a sa vie. Alors on a besoin de moments comme ça, où on se retrouve". Le maire qui est aussi très heureux d'avoir pu compter sur la trentaine de jeunes qui se sont investis pour faire enfin revivre le village.

La fête a attiré du monde, comme le jeudi soir où on pouvait compter une centaine de personnes venues partager quelques verres de vin blanc. Pourtant la communication a été sommaire autour de l'événement afin d'éviter aux équipes d'être débordées par un afflux de personnes trop important et ainsi préserver la sécurité sanitaire de tous.