Les fêtes des Bouviers en Drôme-Ardèche bientôt au patrimoine mondial de l'Unesco ?

Le président des comités des fêtes de Drôme et d'Ardèche a annoncé samedi lors de l'assemblée générale annuelle de la fédération qu'il comptait constituer un dossier pour faire entrer au patrimoine mondial de l'Unesco les traditionnelles fêtes des bouviers, qui animent nos villages au printemps.

C'est une tâche longue et difficile qui attend Christian Monier, le président des 60 comités des fêtes de Drôme et d'Ardèche. "Il faut au moins deux ans pour constituer un dossier complet. Il faut notamment trouver des archives, ça prend du temps." Mais Christian Monier est motivé. "Ces fêtes des bouviers font partie de notre patrimoine, et si on arrivait à les faire entrer à l'Unesco, ce serait une très belle reconnaissance pour tous les bénévoles qui s'investissent. Ce serait aussi l'occasion de les faire connaître et d'attirer encore plus de monde, mais c'est surtout pour les bénévoles que je me lance dans ce défi".

Les fêtes de Loriol et Montoison attirent des milliers de spectateurs

Ces fêtes des bouviers se déroulent traditionnellement au printemps dans les villages de Drôme et d'Ardèche. Pendant plusieurs jours, des chars fleuris et colorés défilent sous les yeux de centaines voire parfois de milliers de spectateurs. Les fêtes les plus importantes se déroulent notamment à Loriol ou à Montoison, dans la Drôme. La dernière édition à Montoison avait réuni plus de 2 000 spectateurs pour le grand corso.

"Nos bénévoles travaillent toute l'année pour faire vivre nos villages" Christian Monier Copier

Christian Monier a par ailleurs rappelé samedi lors de l'assemblée générale des comités des fêtes de Drôme et d'Ardèche que la priorité pour l'année à venir était bien de trouver des bénévoles. Ils se font rare, notamment en Ardèche. En tout 180 bénévoles s'investissent dans un des 60 comités des fêtes de Drôme et d'Ardèche.