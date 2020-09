Les fêtes du Roi de l'Oiseau, vaille que vaille

Les 35e fêtes du Roi de l'oiseau se tiennent malgré la Covid-19 depuis vendredi et jusqu'à dimanche, dans une configuration complètement inédite.

"Le Roi de l'Oiseau résiste, il est vivant !". Et c'est un survivant qui le dit, Jean- Louis Roqueplan, le directeur artistique et metteur en scène des fêtes Renaissance, lui qui a contracté la Covid-19 et a passé plusieurs semaine en coma artificiel.

Les fêtes du Roi de l'oiseau se tiennent depuis vendredi soir au Puy-en-velay et se poursuivent jusqu'à dimanche, malgré tout. Malgré la pluie, que les festivités ont déjà connu mais surtout malgré la crise sanitaire qui a imposé de revoir entièrement la formule pour maintenir l’événement pour cette 35e édition.

La manifestation, qui draine d'habitude quelque 120 000 personnes dans les rues ponotes, se concentre sur deux sites : la place du Breuil et le jardin Henri Vinay. Cette fois-ci, il n'y a eu aucune publicité en dehors de la Haute-Loire afin d'être sûr de pouvoir respecter la jauge des 5 000 personnes, d'autant que les acteurs du Roi de l'Oiseau sont déjà 800.

D'ailleurs cette année, les 60 associations et tous les campements sont au même endroit. "Tout le monde travaille ensemble, nous le voulions depuis un moment. L'occasion fait le larron. Ça montre que nous savons nous adapter", commente Jean- Louis Roqueplan.

"Ils ont le courage d'être là, alors nous aussi", la solidarité d'un couple habitué des Fêtes Renaissance. Copier

Ni archerie, ni bal Renaissance

Aucun grand spectacle n'est programmé. Les 2 000 costumes disponible d'habitude à la location sont restés dans les placards et le bal Renaissance n'aura pas lieu. Autre annulation : le tir du Roi de l'oiseau. "Nous avons dû supprimer cette pièce maîtresse car il aurait fallu désinfecter systématiquement les flèches et les arcs, or l'archerie attire 800 participants. Ça n'était pas gérable", explique le président Gérard Langrenez.

Néanmoins huit groupes de musique et six troupes de théâtre peuvent se produire et l'évolution du programme également chamboulé par la pluie est publiée sur la page Facebook du Roi de l'Oiseau.

Cinq comédiens professionnels jouent les médecins du roi et rappellent avec humour les gestes barrière. © Radio France - ER

Des comédiens professionnels jouent aussi les médecins du roi pour rappeler avec humour les gestes barrières aux visiteurs ou faire tout simplement des clins d’œil à l'actualité sanitaire. Des masques en tissus fabriqués par le Stéphanois AJ Biais avec l'emblème de la manifestation sont aussi vendus à l'entrée à 4 euros et un bucolique arbre à savons permet de se laver les mains à l'entrée du jardin. Des compteurs devaient afficher en temps réel le nombre de personnes entrant sur le site mais la pluie les a apparemment détraqués.

L'arbre à savons conçu par l'association Les Obragos à l'entée du jardin. © Radio France - ER