Aubigny-sur-Nère, cité des Stuarts, célèbre le retour de ses fêtes franco-écossaises

Après deux éditions annulées à cause du Covid, les fêtes franco-écossaises d'Aubigny-sur-Nère dans le Cher sont de retour. Au programme : des kilts, des concerts de cornemuses et des campements médiévaux. Les animations se terminent ce dimanche 17 juillet.

Aubigny-sur-Nère se met à la mode écossaise. Après deux éditions annulées à cause du Covid, les fêtes franco-écossaises sont de retour. Jusqu'à ce dimanche 17 juillet, la cité des Stuarts célèbre son amitié historique avec les Écossais. Au programme : des concerts de cornemuses, un marché médiéval et écossais, des campements et jeux en bois. Plusieurs milliers de personnes sont attendues sur le week-end.

Des kilts à tous les coins de rue

Pendant les fêtes franco-écossaises, on s'imagine à Édimbourg ou à Glasgow. D'autant qu'un instrument de musique envahit les rues : la cornemuse, symbole de l'Ecosse. Autre chose à laquelle on ne peut pas échapper : les hommes en kilt. Forcément, la question est inévitable, sont-ils nus en dessous ou portent-ils des sous-vêtements ? "Alors ça, c'est le grand mystère et ça restera un mystère entier", plaisante Christophe, en arborant fièrement son kilt.

On trouve des concerts de cornemuses à tous les coins de rue © Radio France - Justine Claux

Mais on ne trouve pas que des kilts aux fêtes franco-écossaises. On voit aussi beaucoup d'autres costumes traditionnels. Peter MacBorrow Fraser, c'est comme ça qu'il se fait appeler, a opté pour une tenue médiévale. "Je suis habillé aux couleurs du clan Fraser, en archer écossais du 17e siècle", raconte-t-il.

Peter MacBorrow Fraser est venu déguisé en archer écossais du 17e siècle © Radio France - Justine Claux

Marché écossais et campements médiévaux

A Aubigny, on trouve également un marché écossais. D'ailleurs, Sandrine observe avec attention les différents types de whisky. Cette berrichonne vient tous les ans, surtout pour l'ambiance. "Toute cette frénésie, c'est extraordinaire, se réjouit-elle. Depuis le début de la pandémie, il n'y avait plus rien, là on s'éclate".

Ce que confirme François Gresset, adjoint au maire et organisateur des fêtes : "l'ambiance est formidable, on retrouve le sourire des gens et leur joie de vivre, tout ce qu'on avait perdu depuis deux ans".

Enfin, pour terminer en beauté, il ne faut surtout pas manquer les campements médiévaux. On y trouve des forgerons, des canons et des armures du 14e siècle. "On dort réellement dans les tentes, le temps d'un week-end, on vit médiévale, pas d'électricité, pas de téléphone, rien du tout", assure Géraldine Ropers, membre d'une compagnie.

Dans les campements médiévaux, des reconstitutions historiques de combats sont organisés © Radio France - Justine Claux

Sa compagnie propose notamment des ateliers de création de blasons. Elle organise également des reconstitutions historiques de combats.

Au programme ce dimanche

Au programme ce dimanche 17 juillet :

A partir de 9h, un marché médiéval (place Adrien Arnoux et rue de la Tour), un marché écossais (place de la Résistance), des campements, jeux en bois et vannerie (Les Grands Jardins).

A 10h, le championnat de France de Pipe Bands, des corps de cornemuses (Les Grands Jardins).

A 10h, 13h30 et 18h, des concerts de harpe (Cour du château).

A 15h, la Grande Parade (départ rue Saint-Anne).

Enfin, à 22h30 un feu d'artifice (étangs d'Aubigny).