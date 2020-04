Les fêtes maritimes de Brest 2020 officiellement reportées à cause du coronavirus

Elles devaient avoir lieu du 10 au 16 juillet. Les Fêtes maritimes prévues cette année a Brest sont reportées. Annonce du conseil d'administration de Brest événements nautiques, qui s'est réuni ce vendredi matin.

Pas de Fêtes maritimes en 2020

Il évoque: "les nombreuses incertitudes pesant tant sur le contexte sanitaire, social et économique que sur la disponibilité des bateaux en particulier des Marines étrangères et des grands voiliers indispensables à la réussite des Fêtes" et ajoute "sachant que celui-ci ne peut raisonnablement avoir lieu dans le courant de l'année 2020".

Une immense déception

« L’ampleur de la crise sanitaire que nous traversons collectivement ne nous laisse pas le choix, explique le maire de la ville François Cuillandre, même si prendre la décision d’annuler cette édition de Brest 2020 est une immense déception. Déception tout d’abord pour les associations et les bénévoles qui œuvraient en coulisses à la préparation de cette 8ème édition mais aussi pour le tissu économique local et nos prestataires qui vont être malheureusement impactés par cette annulation."

Rendez-vous très prochainement

François Cuillandre ajoute qu'il "donne rendez-vous très prochainement à Brest, pour de nouveau célébrer et honorer tous les marins et toutes les marines du monde".

Le conseil d'administration annonce également que tous les billets déjà achetés seront remboursés, selon les modalités indiquées sur le site.