Les Fêtes maritimes de Brest reportées à 2024

Après un premier report de 2020 à 2022, les Fêtes maritimes de Brest sont finalement reportées à 2024. Et comme cette grande fête maritime se déroule tous les quatre ans, cela signifie que l'édition 2020 est purement et simplement annulée.

Brest Evénements Nautiques annonce ce jeudi l'annulation de l'édition 2020 des Fêtes maritimes de Brest. Reportées à 2022 dans un premier temps, elles ne se dérouleront finalement qu'en juillet 2024. "La volonté d’organiser une édition conforme aux sept précédentes, rassemblant plus de 1.000 bateaux venus du monde entier, près d’une quarantaine de nationalités et plus de 115.000 personnes en moyenne par jour demeure intacte", expliquent les organisateurs.

Trop nombreuses inconnues

Ces derniers espéraient "un retour rapide à la normale quand fut prise la décision d’annuler l’édition de Brest 2020 pour force majeure", mais "_il reste aujourd’hui encore, de très nombreuses inconnue_s". Et l'organisation d'un tel événement prend du temps : "24 mois minimum sont habituellement nécessaires à une organisation intensive des Fêtes maritimes et, ce, dans un contexte stable et bien établi. Or, face à des conditions actuelles et à venir très largement incertaines", c'est impossible.

D'abord, les bateaux étrangers ne peuvent en effet pas s'engager. Ensuite, les dépenses liées à l'organisation des Fêtes maritimes sont importantes et une nouvelle annulation "pourrait leur être fatale". Les organisateurs rappellent que l'annulation de l'édition de Brest 2020 a coûté 1,8 million d'euros.

Levée des restrictions

Ils préfèrent donc attendre la levée des "différentes restrictions" pour "organiser les Fêtes maritimes internationales Brest à la hauteur des précédentes éditions en termes de contenus maritimes et terrestres". En attendant, quelques bateaux seront présents cet été au port de Brest, "pendant quatre à cinq semaines et de manière plus significative en 2022" pour célébrer les 30 ans des Fêtes Maritimes internationales de Brest. Même si ces projets dépendront, là encore, de la situation sanitaire.