Les fêtes médiévales de Bourges montent en puissance

On remonte le temps ce weekend (3 et 4 juin) avec les fêtes médiévales à Bourges. Environ 15.000 spectateurs y avaient assisté l'an dernier pour la première. Le conseil départemental du Cher veut en faire un événement national.

L'idée est bien de profiter du patrimoine exceptionnel de Bourges pour remonter le temps jusqu'au milieu du XVème siècle. Après le Duc Jean, l'an dernier, c'est Jacques Coeur qui revivra. Le parvis de la cathédrale et la place Etienne Dollet seront le centre névralgique de ces fêtes.

Jacques Coeur (et son épouse) sera au coeur de cette 2eme édition des fêtes médiévales de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Quelques évènements de la vie de Jacques Coeur seront reconstitués par cinq associations en tenue d'époque : son anoblissement par Charles VII ou son retour d'Orient, de Damas, d'où il ramenait bijoux, armes et étoffes. Comme le rappelle Michel Jarda, des amis de Jacques Coeur, Agnès Sorel passait commande au grand marchand, d'habits précieux. La maitresse royale imposait ainsi la mode à la cour et Jacques Coeur recevait ensuite les commandes de bon nombre de nobles, soucieux de leur apparence. C'était donc très bon pour ses affaires.

Les Derniers Trouvères, une compagnie parisienne, spécialisée dans la musique et la danse médiévale © Radio France - Michel Benoit

Ne manquez pas le grand défilé, samedi soir et son grand banquet. Les rapaces de Jean-Philippe Varin et le spectacle de feu "Avallon", tout cela autour de la cathédrale. Sans oublier le marché médiéval durant ces deux jours. Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher ne cache pas ses ambitions. Il mise sur une très grande implication des associations et des restaurateurs pour faire de ces fêtes médiévales, un rendez-vous national, d'ici deux à trois ans. Le président du conseil départemental lance un appel " N'hésitez pas à venir en tenue d'époque." Le département du Cher et la ville de Bourges investissent plus de 150.000 euros pour cet événement. Tout le programme sur http://www.departement18.fr/FetesMedievales/