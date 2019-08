Les feux d'artifice du 15-Août au Thillot annulés

En raison des prévisions météo, le maire du Thillot (Vosges) a décidé d'annuler les feux d'artifice prévus ce jeudi 15 août sur l'étang de Chaumes. Un spectacle laser et une soirée animée par un DJ étaient également prévues.

Le Thillot, France

La décision a été "difficile à prendre" pour Michel Mourault, le maire du Thillot (Vosges). Mais, "compte tenu des prévisions météo", la ville a annulé le spectacle prévu ce jeudi 15 août, au bord de l'étang de Chaumes (à gauche de la rue de la Mouline sur la carte ci-dessous). Un feu d'artifice accompagné d'un spectacle laser devait être tiré de la digue, et un DJ était annoncé pour animer la soirée.

"Les prévisions météo annoncent qu'il va pleuvoir, qu'il va faire frais et surtout qu'il y aura du vent, avec des rafales jusqu'à 45 km/h, explique Michel Mourault. Ça pose un _problème de sécurité_. Contrairement à Gérardmer et à son grand lac, notre étang ne fait que quatre hectares... Si vous tirez des mortiers et qu'il y a du vent, il y a un risque qu'ils soient déviés sur le public."

C'est donc dans un souci à contre-cœur que le maire a préféré annuler, purement et simplement, la manifestation. "On aurait pu faire ça ce soir [mercredi 14 août], ou ce week-end, mais on a fait beaucoup de communication autour de la soirée du 15 août. Impossible de prévenir tout le monde qu'on fait ça un autre jour..."

La fête programmée à Gérardmer ce mercredi 14 août à 22 heures est, elle, bien maintenue.