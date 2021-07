Les feux d'artifice sont maintenus dans le Nord Franche-Comté

Le pass sanitaire et les jauges pour les événements de plus de 50 personnes ne sont pas encore en application. Les feux d'artifice prévus ce mardi soir et mercredi 14 juillet sont donc maintenus dans le Nord Franche-Comté. C'est le cas à Belfort (22h30), Montbéliard, Giromagny, Delle (à 22h) ou Exincourt (22h15).

Rendez-vous à l'Arsenal pour le feu d'artifice de Belfort

A Belfort, le feu sera tiré au dessus du Lion et de la place de l'Arsenal à partir de 22H30 avec pour thème les 150 ans du siège de la ville. Mais même sans contraintes sanitaires, la mairie en appelle au civisme de chacun et notamment au port du masque au milieu de la foule.

La seule inconnue est la météo. L'alerte orange aux pluies et inondations sur le Doubs et le Territoire de Belfort s'arrête à midi.