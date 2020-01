Les fèves sur-mesure de la Faïencerie de Coulanges-Sur-Yonne

Coulanges-sur-Yonne, France

Après le foie gras, la dinde et la bûche, vous avez sans doute gardé une petite place pour la galette ! L’épiphanie c'est dimanche (5 janvier). Qui dit galette, dit fève: la faïencerie Colas à Coulanges sur Yonne emploie une douzaine de personnes à l'année. Elle livre en ce moment les derniers clients pour cette galette des rois 2020.

On imagine des thèmes un an à l'avance (Alexandre Colas)

La faïencerie propose une quarantaine de collection de fèves. Cette production s’étale sur toute l’année, entre la création, la confection, qui demande plusieurs cuissons au four et l’emballage après un ultime contrôle "qualité".

Florence de la faïencerie Colas sort les plateaux de fèves du four. Les fèves passent trois fois au four avant d'être prêtes pour la livraison et de se retrouver dans les galettes des rois © Radio France - Thierry Boulant

"Un petit peu comme dans la mode , on imagine des thèmes plus d'un an à l'avance", explique le patron, Alexandre Colas , "pour créer des collections et on puise les idées dans l'air du temps"

Du sur-mesure aussi

L’entreprise fait aussi du sur-mesure à partir des demandes des pâtissiers."Notre démarche n'est pas celles d'être des vendeurs" ajoute Alexandre Colas, "mais c'est d'être des partenaires à l'écoute des clients pour savoir ce qu'ils attendent".

La faïencerie Colas livre ses dernières fèves avant la galette des rois Copier

une bonne galette ne va pas sans une bonne fève ( un pâtissier de Clamecy)

Christian Meignen un pâtissier de Clamecy (Nièvre), a choisi cette année des fèves sur le thème de "mon oncle Benjamin", le roman du clameciquois Claude Tillier. C'est un client fidèle. Ce qu'il vient chercher c'est la qualité artisanal de ces produits. "ça fait 23 ans que je me fournis à la faïencerie Colas," explique le pâtissier, "une bonne galette ne va pas sans une bonne fève. ici, c'est artisanal et nous on fait encore des galette au rouleau donc ça va bien ensemble".

Alexandre Colas peint certaines collections de fèves entièrement à la main dans ses ateliers de Coulanges-Sur-Yonne (Yonne) © Radio France - Thierry Boulant

La France, le principal marché

La collection de Christian Meignen sera tirée à 1500 exemplaires. L'entreprise Colas fabrique à peu prés 600 000 fèves par an, essentiellement pour le marché français. Leur prix varie de quelques dizaines de centimes à 3 euros pièce. Une quinzaine de Pâtisserie de l’Yonne se livre chez eux.