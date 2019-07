"Les Filles de Reims": une série en cours d'écriture

Reims, France

"J'ai adoré ce mondial féminin". Si Fabien Onteniente aime le foot, il s'est pris de passion pour les féminines qui ont fait vibrer les amateurs de ballon rond. "Si il y a quelques semaines, on avait dit qu'un match féminin rassemblerait plus de 10 millions de spectateurs devant le petit écran, qui l'aurait cru ?" Pourtant, c'est bien avant qu'il a entamé l'écriture de cette nouvelle série. L'auteur de "3 zéros" au début des années 2000, l'auteur de " Camping "a décidé de prendre la plume pour les filles. "On est revenu à un football plus originel et ce n'est pas pour me déplaire. Un jeu plus authentique ? "Pas seulement " dit Fabien Onteniente qui évoque, le comportement, la sincérité, le fait qu'elles soient moins de langue de bois ..pour l'instant".

Quel casting ?

Fabien Onteniente aimerait bien faire tourner quelques filles de l'équipe de France dans sa série. Des repères pour le public. Il évoque Amel Majri, Delphine Cascarino, la châlonnaise Marion Torrent, des anciennes aussi comme Candice Prévost ou encore Nadia Benmokhtar, qui a été consultante pour Radio France pendant le dernier mondial féminin. Pour les rôles masculins, il pense à Tony Parker comme mentaliste , préparateur mental avant les matchs.

Tournage à Reims?

La série racontera l'histoire de deux entrepreneurs qui achètent le club féminin de St Memmie et le fusionne avec celui des Filles de Reims. Après de multiples rebondissements, le club deviendra grand et sera présidé par une femme. Fabien Onteniente aimerait bien aussi tourner l'essentiel de sa série à Reims."Un bel écrin" dit-il. Comme un hommage aussi aux pionnières du football féminin qui ont inspiré "Comme des garçons" sorti en avril 2018, le film réalisé par Julien Hallard.

Cette série signée Fabien Onteniente sera diffusée en 2021 sur une plateforme américaine de vidéo par abonnement.