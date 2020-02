Les filles et les western à l'honneur au cinéma l'Apollo à Châteauroux

Châteauroux, France

Petit air de saloon cet samedi après-midi dans la salle de réception du cinéma l'Apollo de Châteauroux. Des dizaines de fans font la queue pour faire dédicacer leur exemplaire de la Venin à Laurent Astier. Le dessinateur castelroussin se prête volontiers à l'exercice : "Quand on est en dédicace, on vient avec quelques figures, quelques personnages, et on varie seulement la position, l'angle. Sinon c'est trop crevant... Mais c'est vrai que ca peut paraître facile comme ça, les gens vont croire que je vais aussi vite pour concevoir les albums".

Dans la foule, des fans de Laurent Astier, de BD ou encore de western. "On avait envie de faire quelque chose mêlant western et bande dessinée, parce que le septième et le neuvième art ont finalement beaucoup de choses en commun", explique Agnès Rabaté, du cinéma l'Apollo. Le cinéma a donc proposé la projection du film "La prisonnière du désert" puis "La rivière sans retour".

Les filles et les western

Double objectif à cet après midi : le cinéma et Laurent Astier ont choisi de mettre en valeur les filles dans les western. "Le personnage d'Emilie dans la Venin est né de ma frustration du personnage de Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest. On sentait qu'elle avait un background intéressant mais elle ne servait qu'à réchauffer la pellicule".

Mais avec trois autres tomes à venir pour la Venin, les aventures des filles au far west ne font que commencer.