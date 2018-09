Vesoul, France

Martine et Jean-Marc Thérouanne, les deux cofondateurs du Festival International des Cinémas de Vesoul sont lauréats du 23e Korean Cinema Award, un prix international. Pour le moment ils n'ont pas encore reçu le prix, il leur sera remis lors de la cérémonie d'ouverture du 23e Festival International du Film de Busan en Corée du Sud, le 4 octobre.

La directrice et le délégué général du FICA ont été récompensés ce mardi pour "leur connaissance et reconnaissance des Cinémas d'Asie, et plus particulièrement du cinéma coréen" peut-on lire dans un communiqué.