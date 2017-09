Les footballeurs du Tours FC giflés par Nîmes

Le Tours FC a perdu 4 à 0 face à Nîmes à domicile hier soir à l'issue d'une prestation inquiétante. Le coach Gilbert Zoonekynd reconnaît que son équipe est groggy.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Tours FC. Nouvelle défaite hier soir, 4-0 face à Nîlmes cette fois à la Vallée du Cher. Il n'y a pas vraiment eu match. Tout avait pourtant bien débuté pour le TFC qui dominait la première demi-heure de jeu se créait trois belles occasions grâce à ses deux attaquants de pointe Tall et Bayard. Mais cela manquait terriblement de réalisme devant le but nîmois. Et comme souvent dans le football, alors que Nîmes pliait mais ne rompait pas, les crocodiles marquaient le premier but à 4 minutes de la mi-temps sur un corner, le ballon était mal dégagé par la défense tourangelle, cafouillage dans la surface, et Cadamuro poussait le ballon dans les filets. C'était mal payé pour Tours qui allait complètement craquer dès le retour des vestiaires.

On est dans les cordes, groggy comme un boxeur

En deux minutes, Nîmes faisait le break en marquant deux nouveaux buts, superbes, comme à la parade, les attaquants nîmois prenant tout leur temps pour ajuster le gardien des bleus Axel Kacou. Dès lors le match était plié, le TFC se désagrégeait complètement, multipliant les erreurs techniques et les fautes de placement . Il offrait à Nîmes son quatrième but sur corner sous les sifflets des supporters déçus. "On est dans les cordes, groggy comme un boxeur" dira Gilbert Zoonekynd, l'entraîneur.