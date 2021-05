Les forains prévoient des opérations escargot sur les routes des Hauts-de-France ce mercredi

De fortes perturbations à prévoir sur les routes de la région ce mercredi 19 mai. Les industriels forains sont mobilisés pour dénoncer le manque de visibilité quant à une éventuelle reprise de leurs activités. Les foires et les ducasses sont interdites depuis le 1er octobre dernier et la première phase de déconfinement ne prévoit rien pour eux.

Ils ont donc décidé d'organiser des opérations escargots sur les routes de la région et aux péages des autoroutes. Ils prévoient des opérations escargot aux péages de l'A16, l'A1, l'A2 et l'A25, autour de Boulogne, Calais, Dunkerque, Arras, Lille et Valenciennes.

Les perturbations devraient durer toute la journée.