Reims, France

Ils protestent contre le déménagement depuis des mois, mais cette fois c'est concret : les forains sont bel et bien installés à Reims ce mercredi 11 juillet sur le parking qui leur sert de nouvel emplacement. Un parking juste à côté du stade Delaune, refait à neuf, et entouré de grilles. Le conflit entre les forains et la municipalité dure depuis des années, et ce changement imposé de lieu ne plaît pas à la centaine de familles qui font vivre la traditionnelle fête foraine du 14 juillet à Reims.

"On est des singes dans une cage... c'est une cage aux singes oui !", estime la doyenne des forains, qui partage avec d'autres un sentiment d'enfermement. Le problème selon elle, ce sont les grilles qui entourent le site, et les entrées du coté du parc Leo Lagrange, d'une largeur de trois mètres seulement. "Elle est pas grande l'entrée, il y en a deux comme ça côté parc, et la principale elle au bout... et ils vont nous mettre des doubles barrières le 13 juillet", s'inquiète Sandro Muller, porte parole de forains à Reims. Le dispositif de sécurité lié aux festivités du 13 juillet (avec concert et feu d'artifice au parc Léo Lagrange) dépend de la préfecture et n'est pas encore connu.

L'entrée principale du site est située du côté du Boulevard Marchandeau. © Radio France - Sophie Constanzer

Mais pour l'heure, de nombreux forains dénoncent la mise à l'écart qu'ils redoutaient tous. "Des sites comme ça on en connait des dizaines en France et les forains ne font plus rien, c'est fini!", s'écrit l'un d'eux. Tandis que Véronique soulève un autre problème pour l'avenir; et notamment la fête forraine de fin d'année : "A Noël, il y a le double de forains, le double de gros manèges, et déjà là il manque des emplacements : ils ne pourront pas s'installer".